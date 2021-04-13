Belediyeler eliyle Almanya'ya binlerce kaçak gönderildi.





Malatya'nın Yeşilyurt ilçe belediyesinde ortaya çıkan hizmet pasaportuyla yurt dışına kaçan 53 kişinin aracı bir kişiye 20 bin Euro ödediği ididası ortaya atıldı. Habertürk Yazarı Sevilay Yılman'ın iki gündür köşesinde gündemde tuttuğu insan kaçakçılığı iddiasında bugün yeni gelişmeler oldu.

UTANÇ VERİCİ OLAY

Eski bir AK Partili eski belediye başkanı ve Bingöl Milletvekili aday adayı olan ve halen Bingöl Belediyesi imar müdürlüğünde resmen çalışan Ali Ayrancı'nın adının karıştığı insan kaçatçılığında şimdiye kadar Tokat'ın Erbaa, Malatya'nın Yeşilyurt, Van'ın Tuşba, Bursa'nın Yıldırım ilçesi, Elazığ'ın Üçocak ve Arıcak belediyelerinin resmi kayıtlarına ulaşıldı. Almanya'da Ersin Kilit adlı Bingöl'lü bir şahsın, bu ülkeye gelecek olan kişilerin tüm masraflarını karşıladığı organizasyona katılanlardan sadece, belediyelerde görevli başkan yardımcılarının geri döndüğü saptandı.Dün Habertürk canlı yayınında konuyla ilgili son gelişmeleri anlatan Gazeteci Yazar Sevilay Yılmanalınarak'ya kaçırılan insanların sayısının bini geçebileceğini ve çok sayıda belediyeye sıçrayabileceği yolunda duyumlar aldığını söyledi.

Belediyelerin tamamının 'Çevreye Duyarlı Bireyler yetiştir' yalanıyma yönlendirildiğini belirten güvenlik kaynakları ilk insan kaçakçılığının eldeki bilgilere göre 14 ay önce gerçekleştirildiğini bildiriyor.

Bu arada çetenin insan kaçakçılığında kullandığı gri pasaportları Türkiye'ye göndererek yetkili makamlara ulaştırdığı öğrenildi.

Avrupa'ya çalışmak ya da iltica amacıyla gidenlerin yakalanması durumunda Türkiye'ye anında iade edileceğini belirten güvenlik çevreleri bu konuyu istismar edenlerin organize halde hareket ettiğini ve milyonlarca Euroluk bir vurgunun gerçekleşmiş olabileceğini ifade ediyor.