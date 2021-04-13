Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Belediyeler eliyle Almanya'ya binlerce kaçak gönderildi

Türkiye'yi sarsan Malayta Yeşilyurt Belediyesi'ndeki insan kaçakçılığının çok sayıda yerel yönetime sıçradığı ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı'nın çok sayıda belediye hakkında soruşturma açtığı belirlendi.

13 Nisan 2021 Salı 19:46
Belediyeler eliyle Almanya'ya binlerce kaçak gönderildi

Belediyeler eliyle Almanya'ya binlerce kaçak gönderildi.



Malatya'nın Yeşilyurt ilçe belediyesinde ortaya çıkan hizmet pasaportuyla yurt dışına kaçan 53 kişinin aracı bir kişiye 20 bin Euro ödediği ididası ortaya atıldı. Habertürk Yazarı Sevilay Yılman'ın iki gündür köşesinde gündemde tuttuğu insan kaçakçılığı iddiasında bugün yeni gelişmeler oldu. 

UTANÇ VERİCİ OLAY

Eski bir AK Partili eski belediye başkanı ve Bingöl Milletvekili aday adayı olan ve halen Bingöl Belediyesi imar müdürlüğünde resmen çalışan Ali Ayrancı'nın adının karıştığı insan kaçatçılığında şimdiye kadar Tokat'ın Erbaa, Malatya'nın Yeşilyurt, Van'ın Tuşba, Bursa'nın Yıldırım ilçesi, Elazığ'ın Üçocak ve Arıcak belediyelerinin resmi kayıtlarına ulaşıldı. Almanya'da Ersin Kilit adlı Bingöl'lü bir şahsın, bu ülkeye gelecek olan kişilerin tüm masraflarını karşıladığı organizasyona katılanlardan sadece, belediyelerde görevli başkan yardımcılarının geri döndüğü saptandı.
Dün Habertürk canlı yayınında konuyla ilgili son gelişmeleri anlatan Gazeteci Yazar Sevilay Yılman gri pasaport alınarak Avrupa'ya kaçırılan insanların sayısının bini geçebileceğini ve çok sayıda belediyeye sıçrayabileceği yolunda duyumlar aldığını söyledi.

Belediyelerin tamamının 'Çevreye Duyarlı Bireyler yetiştir' yalanıyma yönlendirildiğini belirten güvenlik kaynakları ilk insan kaçakçılığının eldeki bilgilere göre 14 ay önce gerçekleştirildiğini bildiriyor.
Bu arada çetenin insan kaçakçılığında kullandığı gri pasaportları Türkiye'ye göndererek yetkili makamlara ulaştırdığı öğrenildi.

Avrupa'ya çalışmak ya da iltica amacıyla gidenlerin yakalanması durumunda Türkiye'ye anında iade edileceğini belirten güvenlik çevreleri bu konuyu istismar edenlerin organize halde hareket ettiğini ve milyonlarca Euroluk bir vurgunun gerçekleşmiş olabileceğini ifade ediyor.

Belediyenin Almanya gezisi skandalı | Geziye gittiler kaçtılar
Belediyenin Almanya gezisi skandalı | Geziye gittiler kaçtılar
Almanya korona önlemlerini yeniden uzattı
Almanya korona önlemlerini yeniden uzattı
Son Güncelleme: 13.04.2021 20:22
Anahtar Kelimeler:
AvrupaGri PasaportHizmet Pasaportu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gara Şehidi Hüseyin sarı'nın tabancası Diyarbakır'da bulundu
Gara Şehidi Hüseyin sarı'nın tabancası Diyarbakır'da bulundu
Metrobüs sapığını yolcular yakaladı, polise teslim etti
Metrobüs sapığını yolcular yakaladı, polise teslim etti
Evden kaçan küçük yaşta kızlar uyuşturucu partisinde yakalandı
Evden kaçan küçük yaşta kızlar uyuşturucu partisinde yakalandı
Hastanede savcı krizi | Doktora gözaltı iddiası
Hastanede savcı krizi | Doktora gözaltı iddiası
Avukat Hüseyin Yama cinayeti | Cenazenin başında kahve söylemiş
Avukat Hüseyin Yama cinayeti | Cenazenin başında kahve söylemiş
Pınar Gültekin cinayeti | Katil'in iftiraları hukuktan döndü
Pınar Gültekin cinayeti | Katil'in iftiraları hukuktan döndü
Yasak aşkına robot süpürgesiyle birlikte kaçtı
Yasak aşkına robot süpürgesiyle birlikte kaçtı
Düğün konvoyu kaza yaptı, gelin ölümden döndü
Düğün konvoyu kaza yaptı, gelin ölümden döndü
Sedat Peker'e yönelik 5 ilde operasyon
Sedat Peker'e yönelik 5 ilde operasyon
Ambulans ile otomobil çarpıştı, 3 ölü var
Ambulans ile otomobil çarpıştı, 3 ölü var

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim