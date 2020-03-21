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Berber, kuaför, güzellik salonları kapatılıyor

Kuaför, güzellik salonu ve kuaförler bugün saat 18.00'den itibaren faaliyetlerine ara verecek.

21 Mart 2020 Cumartesi 14:35
Berber, kuaför, güzellik salonları kapatılıyor

Berber, kuaför, güzellik salonları kapatılıyor

   Kuaför, güzellik salonu ve kuaförler bugün saat 18.00'den itibaren faaliyetlerine ara verecek.İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine “corona virüsü tedbirleri” konulu ek bir genelge daha gönderdi.

Genelge ile corona virüsü tedbirleri kapsamında; berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri bugün saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulacak

Son Güncelleme: 21.03.2020 14:49
Anahtar Kelimeler:
KuaförGüzellik Salonu
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