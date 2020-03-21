Berber, kuaför, güzellik salonları kapatılıyor

Kuaför,ve kuaförler bugün saat 18.00'den itibaren faaliyetlerine ara verecek.İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine “corona virüsü tedbirleri” konulu ek bir genelge daha gönderdi.

Genelge ile corona virüsü tedbirleri kapsamında; berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri bugün saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulacak