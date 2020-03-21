Berber, kuaför, güzellik salonları kapatılıyor
Genelge ile corona virüsü tedbirleri kapsamında; berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri bugün saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulacak
Son Güncelleme: 21.03.2020 14:49
Kuaför, güzellik salonu ve kuaförler bugün saat 18.00'den itibaren faaliyetlerine ara verecek.
Berber, kuaför, güzellik salonları kapatılıyor
Genelge ile corona virüsü tedbirleri kapsamında; berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri bugün saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulacak