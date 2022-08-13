Bereket parası yalanıyla yaşlı kadını dolandırdı
Ankara'da, yalnız yaşayan Zeynep Belkıs Çiçek'i (72), "Kaynanam bereket parası gönderdi. Bu parayı kendi parana koyarsan, paran bereketlenecek" diyerek, 8 bin 200 TL dolandıran Sedef Y. (25) polis tarafından gözaltına alınırken, Burcu A. (29) ise aranıyor.
BİRİNİN 50, DİĞERİNİN 60 SUÇ KAYDI VAR
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, bölgede 17 ayrı güvenlik kamerasından kayıt izledi. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerden Sedef Y., evinde yakalanarak gözaltına alındı. Sedef Y., olayı Burcu A. ile gerçekleştirdiklerini ve parayı aralarında bölüştüklerini söyledi. Hamile olan şüphelilerden Sedef Y.'nin 60, Burcu A.'nın ise 50 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Sedef Y.'nin iade ettiği paranın bir kısmı yaşlı kadına teslim edilirken, Burcu A.'yı arama çalışmaları sürüyor.