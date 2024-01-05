Beril Talu ve eşi Kıvanç Talu yakalandı



Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun yaklaşık 150 milyonluk vurgun yapıp yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. Şikayetler üzerine harekete geçen polis Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu yakaladı.



'Ponzi' sistemiyle yakın çevrelerinin paralarını aldığı iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

BÜYÜK VURGUN İDDİASI



VE YAKALANDILAR

Bugün Habertürk'te Mustafa Şekeroğlu imzasıyla yayınlanan habere göreşoförlerini bile '' adı altında dolandırdıkları öne sürülmüştü.

Komedyen ve oyuncu Kıvanç Talu ile reklamcılık sektöründe tanınan eşi Beril Talu, yakın çevresini dolandırmakla ve yurt dışına kaçmakla suçlanıyordu.

Şikayetler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu yurt dışına kaçtığı iddia edilen Kıvanç Talu İle eşi Beril Talu yakalandı. Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.



