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Beril Talu ve eşi Kıvanç Talu yakalandı

Ponzi sistemiyle yakınlarını dolandırdığı iddia e dilen sosyal medya fenomeni Talu çifti yakalandı, sorguları devam ediyor.

05 Ocak 2024 Cuma 09:55
Beril Talu ve eşi Kıvanç Talu yakalandı






Beril Talu ve eşi Kıvanç Talu yakalandı


Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun yaklaşık 150 milyonluk vurgun yapıp yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. Şikayetler üzerine harekete geçen polis Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu yakaladı.


'Ponzi' sistemiyle yakın çevrelerinin paralarını aldığı iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

BÜYÜK VURGUN İDDİASI

Bugün Habertürk'te Mustafa Şekeroğlu imzasıyla yayınlanan habere göre çiftin arkadaşlarını, kuaförlerini, manikürcülerini, şoförlerini bile 'reklam işi' adı altında dolandırdıkları öne sürülmüştü.


VE YAKALANDILAR

Komedyen ve oyuncu Kıvanç Talu ile reklamcılık sektöründe tanınan eşi Beril Talu, yakın çevresini dolandırmakla ve yurt dışına kaçmakla suçlanıyordu.

Şikayetler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu yurt dışına kaçtığı iddia edilen Kıvanç Talu İle eşi Beril Talu yakalandı. Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.


 

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Kıvanç TaluBeril TaluPonzi Sistemi
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