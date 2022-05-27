Beril Varol Cinayeti | İmamoğlu'ndan sert açıklama



İstanbul Fulya'da eski kız arkadaşı Beril Varol ile yanında bulunan bir kişiyi tabancayla vurarak öldüren şahıs, aynı silahla canına kıydı.

Şişli Fulya'da bir apartman dairesinde biri kadın 3 kişi ölü bulundu. Polis ilk incelemesi sonucu Y.S.B. adlı saldırganın, eski kız arkadaşı İBB Çalışanı Beril Varol ile birlikte yaşadığı Ö.A.'yı öldürdükten sonra yaşamına son verdiğini belirledi.

Fulya'daki 4 katlı binanın en üst katındaki daireden sabah saatlerinde silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İçeriye giren polis ekipleri, biri kadın 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.



Olay yerine gelen ölenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Polis olay yerinde bulunanların ifadesine başvurdu.



İlk inceleme sonucu Y.S.B. (34) adlı saldırganın, eski kız arkadaşı olduğu belirtilen Beril Varol (28) ile birlikte yaşadığı Ö.A.'yı (29) öldürdükten sonra intihar ettiğini belirlendi.

Şişli Fulya'da bir apartman dairesinde biri kadın 3 kişi ölü bulundu. Polis ilk incelemesi sonucu Y.S.B. adlı saldırganın, eski kız arkadaşı Beril Varol ile birlikte yaşadığı Ö.A.'yı öldürdükten sonra yaşamına son verdiğini belirledi. Öte yandan İBB çalışanı olduğu öğrenilen Beril Varol'a ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İBB Başkanı İmamoğlu, "Çok acılı ve öfkeliyiz" ifadelerini kullandı.

Fulya'daki 4 katlı binanın en üst katındaki daireden sabah saatlerinde silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İçeriye giren polis ekipleri, biri kadın 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

İBB Medya Koordinatörü Ceren Akdağ, Fulya'da eski erkek arkadaşı tarafından katledilen Beril Varol'un 1 buçuk yıldır BİMTAŞ A.Ş bünyesinin' Akıllı Şehircilik' birinde mühendis olarak çalıştığını belirtti.

ACILI VE ÖFKELİYİZ

Olay yerine gelen ölenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Polis olay yerinde bulunanların ifadesine başvurdu.

İlk inceleme sonucu Y.S.B. (34) adlı saldırganın, eski kız arkadaşı olduğu belirtilen B.V. (28) ile birlikte yaşadığı Ö.A.'yı (29) öldürdükten sonra intihar ettiğini belirlendi.

Olay yerinde inceleme devam ediyor.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çok acılı ve öfkeliyiz. Ne yazık ki gencecik bir çalışanımızı, Beril Varol’u erkek şiddeti aramızdan aldı. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenleri ve ailesine başsağlığı diliyorum. Bu şiddet, bu akıl, bu zihniyet bitsin, gitsin artık" ifadelerini kullandı.