Beril Varol Cinayeti | Katil kapının arkasında beklemiş



Şişli Fulya'da bir apartman dairesinde biri kadın 3 kişi ölü bulundu. Polis ilk incelemesi sonucu Yavuz Selim Bektaş adlı saldırganın, eski kız arkadaşı Beril Varol ile birlikte yaşadığı Ömer Akın'ı öldürdükten sonra intihar ettiğini belirledi. Yavuz Selim Bektaş'ın cebinde intihar notu olduğu belirlendi. Öte yandan İBB çalışanı olduğu öğrenilen Beril Varol'a ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İBB Başkanı İmamoğlu, "Çok acılı ve öfkeliyiz" ifadelerini kullandı.

Çok acılı ve öfkeliyiz.



Ne yazık ki gencecik bir çalışanımızı, Beril Varol’u erkek şiddeti aramızdan aldı. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenleri ve ailesine başsağlığı diliyorum. Bu şiddet, bu akıl, bu zihniyet bitsin, gitsin artık. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 27, 2022

Akıllara durgunluk veren olay, Fulya Mehmetçik Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın en üst katındaki dairede sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daireden silah seslerinin geldiğini duyanlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çilingir eşliğinde daireye giren polis ekipleri, biri kadın 3 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı.

İlk inceleme sonucu Yavuz Selim Bektaş (34) adlı saldırganın, eski kız arkadaşı olduğu belirtilen Beril Varol (28) ile birlikte yaşadığı Ömer Akın (29)'ı öldürdükten sonra intihar ettiğini belirlendi. Yavuz Selim Bektaş'ın cebinde intihar notu olduğu belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ŞİŞLİ KAYMAKAMLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Şişli Kaymakamlığı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Bugün saat 07.00 sıralarında Fulya Mahallemizde tabanca ile açılan ateş sonucu 'Kasten öldürme ve intihar' olayı meydana gelmiştir. Yapılan ilk tespitlerde Yavuz Selim Bektaş (34) adlı kişinin, Beril Varol (28) ile Ömer Akın (29)'a ateş etmek suretiyle öldürdüğü daha sonra aynı silahla intihar ettiği anlaşılmıştır. Olay yerinde bir adet tabanca ve muhtelif sayıda kovan ile şüpheli şahısın üzerinden konuyla ilgili olduğu değerlendirilen 'İntihar Notu' elde edilmiştir. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi.

YAKINLARI OLAY YERİNE KOŞTU

Olayın duyulmasıyla yakınları olay yerine koştu. Beril Varol'un arkadaşları ve yakınları birbirlerine sarılarak teselli buldu. Ölenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Polis olay yerinde bulunanların ifadesine başvurdu.

“İMDAT SESİ VE 4 EL SİLAH SESİ DUYULMUŞ"

“NASIL YAPTI BUNU"

Olayın yaşandığı dairenin yan binasında fırın sahibi olan Gökhan Deniz “Olayı işe gelince öğrendik. İmdat sesleri duymuşlar, onun arkasından önce bir el sonra 3 el silah sesi duyulmuş. Mahalleden tanıdığımız çok efendi, düzgün insanlardı. Biz çok şaşırdık. Burada 1-1.5 yıldır yaşıyorlardı. Vuran kişiyi tanımıyordum ama bir kaç sefer gördüm uzun saçlı bir arkadaştı. Ölenlerden biri kız arkadaşıymış onun. Bir kaç gün önce de kendilerini görmüştüm" dedi

Şüpheli Yavuz Selim Bayraktar'ın yakını olay yerine geldiğinde “Kimseye zararı olmayan bir çocuktu. Nasıl yaptı bunu? Ben anneme babama nasıl anlatırım bunu? Ben onlara ne diyeceğim?" diyerek sitem etti.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.



ÜÇ AYLIK UZAKLAŞTIRMA KARARI BİTMİŞ



Şişli Fulya Mahallesi'nde ev arkadaşının eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Ömer Akın'ın ağabeyi Gökhan Aktaş, "Çocuklar sabah işe giderken, adam ya kapıda beklemiş ya da zorla içeri girmiş. Onun hakkında uzaklaştırma kararı aldırmışlardı. Yakın zamanda bitti o uzaklaştırma kararı. Komşular sesleri duyunca bağırmışlar, o sırada silah sesleri duyulmuş. Kapıyı da arkadan kilitlemiş. Bir de not bırakmış 'Yaşadığımı yaşadım' gibi bir şey yazmış" dedi.

Şişli Fulya Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde biri kadın 3 kişi ölü bulundu. Polis incelemesi sonucu Yavuz Selim Bektaş adlı saldırganın, eski kız arkadaşı Beril Varol ile arkadaşı Ömer Akın'ı öldürdükten sonra intihar ettiğini belirledi.

3 kişinin cansız bedeni evde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ömer Akın'ın cenazesini teslim almak için Adli Tıp Kurumu'na Ömer Akın'ın ağabeyi Gökhan Akın geldi. Ömer Akın'ın Gebze'de defin edileceği öğrenildi.

"SABAH İŞE GİDERKEN KAPI ARKASINDA BEKLEMİŞ YA DA ZORLA GİRMİŞ"

Öldürülen Ömer Akın'ın ağabeyi Gökhan Akın, "Ömer'in ağabeyiyim ben. Sabah işe giderken, adam ya kapıda beklemiş ya da zorla içeri girmiş. Onun hakkında uzaklaştırma kararı aldırmışlardı. Yakın zamanda bitti o uzaklaştırma kararı. Komşular sesleri duyunca bağırmışlar, o sırada silah sesleri duyulmuş. Kapıyı da arkadan kilitlemiş. Bir de not bırakmış 'Yaşadığımı yaşadım' gibi bir şey yazmış" dedi.

"ARALARINDA DUYGUSAL BİR DURUM YOK"

Gökhan Akın, "Kardeşimin Beril ile sevgililikleri yok. Orası pahalı bir muhit okullarına yakın olsun diye ortak ev tutuyorlar. Sadece kirayı bölüşüyorlar. Aralarında duygusal bir durum yok. Benim 7-8 ay önce olaydan haberim vardı. Hatta ben 'Uzaklaştırma kararı aldırırsanız korkar bir şey yapamaz' dedim. Öyle de olmuştu. 3 ay önce uzaklaştırma kararı bitince yeniletmemişler. Çocuk da takılmış herhalde, psikopat. Anne babalar nasıl böyle çocuklar da yetiştiriyor. Çocuklarını hiç takip etmiyorlar, 'benim çocuğum kime zarar verir' diye takip etmiyorlar. Benim kardeşim 29 yaşında İTÜ'de asistanlık yaparken, doktorasını yapıyordu. Hiç alakası olmayan bir şekilde bir cani yüzünden kardeşim gitti. Ben ağabeyiyim belki zor olsa da atlatırım ama ya annem..." dedi.