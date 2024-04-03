Beşiktaşta feci yangın | 29 kişinin isimleri belli oldu



İstanbul Beşiktaş Gayrettepe’de 16 katlı binanın gece kulübü olarak kullanılan giriş katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Yangına ilişkin iş yeri sahipleri ve sorumlu müdürle birlikte toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. Yangının çıkış nedeninin tüp patlamasıyla tadilatta kullanılan elyaf malzemelerin tutuştuğu, oluşan duman nedeniyle içeridekilerin çoğunun zehirlenerek hayatını kaybettiği belirtildi. Yangında hayatını kaybeden 29 kişinin kimliği belli oldu.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BELLİ OLDU

Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği 'Masquerade' isimli gece kulübündeki yangının tadilat çalışmaları sırasında, tüp patlamasıyla tadilatta kullanılan elyaf malzemelerin tutuştuğu, oluşan duman nedeniyle içeridekilerin çoğunun zehirlenerek hayatını kaybettiği belirtildi.

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 13.00 sıralarında 16 katlı binanın -1 katındaki 'Masquerade' adlı gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye kaynaklarından edinilen bilgiye göre; gece kulübünde, ses yalıtımı ve dekor tadilatı çalışmalarında kaynak işlemi yapıldığı sırada yaşanan tüp patlamasıyla elyaf malzemelerin tutuştuğu belirtildi. Mekanın tek kapısı olduğu öğrenilirken içeride mahsur kalanlardan çoğunun dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirtildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Kadir Orhanoğlu, Ahmet Uzun, Ahmet Kartal, Barış Güngör, Fahrettin Korkut, Kardeşi Musa Korkut, Atanur Aladağ, Mehmet Okumuş, Özkan Baş, Efe Demir, Gökay Tevlek (Dj), Gökhan Yıldırım, Adem Özçelik, Gökhan Akbulut, Alparslan Salih Derelioğlu, Sinan Yılmaz, Ahmet Mehduş, Ramazan Altan, Shır Agha Bigzade, Şivan Dolu, Hüseyin Ak, Muhammed Ali Yıldırım, Ahmet Sever, Barış Güngör, Emrah Demiroğlu, Cengiz Aksoy, Binali Çayır, Yılmaz Kıhrı ve Akın Kıhrı. Yangında ölen çalışanlardan Kadir Orhanoğlu'nun 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, Atanur Aladağ'ın aşçı olduğu belirtildi. Ayrıca baba oğul olan Yılmaz Kıhrı ve Akin Kıhrı'nın tadilatta kaynak ustası olarak çalıştığı belirtildi.

16 KİŞİNİN CENAZESİ TESLİM ALINDI

Yangında ölen çalışanlardan Kadir Orhanoğlu'nun 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, Atanur Aladağ'ın aşçı olduğu belirtildi. Ayrıca baba oğul olan Yılmaz Kıhrı ve Akin Kıhrı'nın tadilatta kaynak ustası olarak çalıştığı belirtildi.

Bekleyen aile yakınlarından bazıları sinir krizi geçirdi. Yangında hayatını kaybeden, Kadir Orhanoğlu, Alparslan Salih Derelioğlu, Ahmet Sever, Fahrettin Korkut, Musa Korkut, Gökhan Yıldırım, Sinan Yılmaz, Özkan Bar, Barış Güngör, Emrah Demiroğlu, Mehmet Okumuş, Rıdvan Özyer, Muhammet Ali Yıldırım, Binali Çayır, Şivan Bolu ve Ahmet Uzun’un cenazeleri teslim alındı. Barış Güngör'ün cenazesi Batman'a götürülmek üzere yola çıkarıldı. Cenazesi alınanların sayısı 16’ya yükseldi.

İSTANBUL VALİSİ GÜL: TADİLATTA ÇALIŞANLAR HAYATINI KAYBETTİ

Gayrettepe’deki gece kulübünde çıkan yangın ile ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Binanın altında diskotek olarak kullanılan bir mekan. Tadilat yapılıyormuş. Tadilat dolayısıyla da çalışanlar hayatını kaybetti ve yaralandı." dedi. Vali Gül, açıklamasının ardından yangın sırasında, binada yakınının olduğunu söyleyen kadını teselli etmeye çalıştı.

YAKININI BEKLEYEN KADINI VALİ GÜL TESELLİ ETTİ

Açıklamaların ardından Vali Gül, yangın sırasında, binada yakınının olduğunu söyleyen kadınla konuştu. Ayakta durmakta güçlük çeken kadını teselli eden Vali Gül, "İçeride kimse yok. Hastaneye götürdüler. 15 kişi sağ çıktı. Biz sizi karakola götürelim. Orada sizin bilgilerinize göre yakınınız neredeyse size bilgi verelim" dedi.

BAKAN YERLİKAYA: HAYATINI KAYBEDENLERE ALLAH’TAN RAHMET, YARALILARA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM

Bakan Yerlikaya: İstanbul Beşiktaş Gayrettepe’de meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.

BEŞİKTAŞ'TAKİ YANGININ ÇIKIŞINI GÖRENLER KONUŞTU

Beşiktaş Gayrettepe'deki 16 katlı binanın altında bulunan gece kulübünde, 29 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıkış anlarını görenler, yaşananları anlattı. Hikmet Baykuş, "Gece kulübünün gündüz hazırlıkları bu saatlerde başlıyordu. İçeride belli bir kısım çalışanlar ile tadilat için gelenlerin olduğunu duyduk. Çıkan bir yaralıdan duyduğumuza göre içerideki diğer arkadaşların da hepsinin öldüğünü söylüyor. Detaylı bir bilgi yok. Çalışma sırasında kaynaktan ya da hazırlık yaparken ocaktan gaz sızıntısından diyorlar ama o da net değil." dedi.



"OTOPARKTAN SÜRÜNEREK ÇIKABİLDİK"

Ümit Gültekin, "Yangının çıktığı binanın yanındaki otoparkta bizim kurum araçlarımız vardı. Onları çıkarmak için gittiğimizde, daha itfaiye gelmemişti. Otopark tamamen dumanlar altındaydı. Kurtarabildiğimiz araçları kurtardık, bazıları içeride kaldı. Yoğun duman etkisiyle öksürerek ve sürünerek çıkabildik otoparktan. Yangının olduğu yere gittiğimizde alevler 4'üncü katlara doğru çıkmaya başladı. Gece kulübünde çalışma vardı. Çalışanlar da içeride mahsur kaldı. Biz de kalacaktık ama çıkabildik" diye konuştu.

SON İTFAİYE RAPORU 2016

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından açıklama yapan İmamoğlu, kulübün en son itfaiye raporunu 2016 yılında aldığını ruhsat yenilemesini ise 2018 yılında yaptığını ifade etti.

AYNI ANDA BİN 400 KİŞİ

Gece kulübünün kapasitesinin bin 400 kişi olduğu ve haftada 5 bin kişiye hizmet verebildiği öğrenildi.

TADİLATTAYDI

Sezonun en son etkinliğini 9 Mart tarihinde düzenleyen kulüp ardından tatile girerek tadilata başladı. İlk ruhsat tarihi 1987 olan kulübün eski bir yapının alt katında hizmet veriyor olması sebebiyle süreç içerisinde çok kez tadilat yaptırdığı biliniyor. Bundan önceki son kapsamlı tadilatın ise 2018 yılında yaptırılarak ruhsatının yenilendiği belirlendi. Öte yandan ‘Masquerade'nın Türkiye dışından çok sayıda ünlüyü çeşitli organizasyonlar ile sahneye çıkarttığı biliniyor.



BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Gayrettepe'de meydana gelen yangını araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı 3 Başmüfettiş ve 2 İş Müfettişi görevlendirilmiştir. Bakanlığımız olarak süreci yakından takip ediyoruz. Bakanlığımız olarak süreci yakından takip ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.