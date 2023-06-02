Bestegül Akkaş'ın ölümü | Domuz sürüsü kazaya neden oldu
Antalya'nın Kemer ilçesinde domuz sürüsüne çarpan otomobilden fırlayan 25 yaşındaki Bestegül Akkaş'a, karşı yönden gelen başka bir otomobil çarptı. Akkaş hayatını kaybederken, 1'i bebek, 2 kişi yaralandı
Antalya'da kaza, önceki gün saat 23.00 sıralarında D-400 kara yolunun Kemer'e bağlı Tekirova Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
DOMUZLARA ÇARPIP KARŞI ŞERİDE GEÇTİ
Edinilen bilgilere göre göre Bestegül Akkaş'ın (25) kullandığı otomobil, yola çıkan domuz sürüsüne çarparak karşı şeride geçip devrildi.
ARAÇTAN FIRLADI OTOMOBİL ÇARPTI
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Bestegül Akkaş, götürüldüğü hastanede kurtarılamadı.
2 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yaralanan 2 yaşındaki Cemre G. ve Erdem Girginel (39) ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
Otomobil sürücüsü U.C.B. ifadesinin alınması için karakola götürüldü. Otomobilin çarptığı domuzların ise bölgeden uzaklaştığı belirlendi.