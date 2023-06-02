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Bestegül Akkaş'ın ölümü | Domuz sürüsü kazaya neden oldu

Antalya Kemer ilçesi yakınlarında gece yarısı domuz sürüsüne çarpan otomobilin karşı şeride geçince Bestegül Akkaş'ın kullandığı araçla çarpıştı.

02 Haziran 2023 Cuma 17:45
Bestegül Akkaş'ın ölümü | Domuz sürüsü kazaya neden oldu

Bestegül Akkaş'ın ölümü | Domuz sürüsü kazaya neden oldu


Antalya'nın Kemer ilçesinde domuz sürüsüne çarpan otomobilden fırlayan 25 yaşındaki Bestegül Akkaş'a, karşı yönden gelen başka bir otomobil çarptı. Akkaş hayatını kaybederken, 1'i bebek, 2 kişi yaralandı

Antalya'da kaza, önceki gün saat 23.00 sıralarında D-400 kara yolunun Kemer'e bağlı Tekirova Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

DOMUZLARA ÇARPIP KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Edinilen bilgilere göre göre Bestegül Akkaş'ın (25) kullandığı otomobil, yola çıkan domuz sürüsüne çarparak karşı şeride geçip devrildi.

ARAÇTAN FIRLADI OTOMOBİL ÇARPTI

Bu sırada otomobilden fırlayan Bestegül Akkaş'a, karşı yönden gelen U.C.B.'nin (27) kullandığı otomobil çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Bestegül Akkaş, götürüldüğü hastanede kurtarılamadı.

2 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralanan 2 yaşındaki Cemre G. ve Erdem Girginel (39) ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Otomobil sürücüsü U.C.B. ifadesinin alınması için karakola götürüldü. Otomobilin çarptığı domuzların ise bölgeden uzaklaştığı belirlendi.

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