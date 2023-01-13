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Beton mikseri, ambulansa yol vermemeki çin yola beton döktü

İstahbul'da arkasından gelen ambulansa yol vermemek için sürekli manevra yapan, hiç çekinmeden yola beton döken maganda sürücüye tepki yağdı. Sürücü daha sonra yakalanarak para cezası verildi

13 Ocak 2023 Cuma 21:28
Beton mikseri, ambulansa yol vermemeki çin yola beton döktü

Beton mikseri, ambulansa yol vermemeki çin yola beton döktü

Oturduğu sürücü koltuğunda geçtiği yollarda terör havası estiren beton mikseri şoförü, arkasında ısrarla yol isteyen ambulans sürücüsüne engellemek için yola beton döktüğü anlar vatandaşları çileden çıkardı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya mesajının ardından yakalanan kamyon sürücüsüne 21 bin TL para cezası verildi.

İstanbul Bağcılar'da beton mikserinin sürücüsü, ambulansa yol vermemek için önce yolu kesti, daha sonra da yola beton dökerek geçişi engellemeye çalıştı. Cep telefonu kamerasına yansıyan o görüntülere, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da tepki geldi.


Olay, Bağcılar Mimar Sinan Caddesi’nde yaşandı. Seyir halindeki ambulansa 06 DGG 82 plakalı beton mikser sürücüsü yol vermedi.

Ambulans sürücüsüne hakaretler savurduğu iddia edilen beton mikser sürücüsü yola ve araçların üzerine beton harcı döktü. Seyir halindeki ambulans ve sürücüler yere dökülen beton harcı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Araç sürücülerinin tepkisini toplayan sürücü bir süre bu hareketlerini yapmaya devam etti. Duyarsız sürücü kayıplara karışırken yaşananlar ambulans sürücüsünün cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

BAKAN KOCA: İNSANLIĞIN BİTTİĞİ YER

Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, duruma tepki gösterdi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Koca, "06 DGG 82 plakalı beton mikserinin sürücüsü, bugün Bağcılar’da, seyir halindeki ambulansa yol vermek yerine, yola beton harcı döktü. O an, muhtemelen, oturduğu direksiyon koltuğu, insanlığın bittiği yerdi." ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 14.01.2023 02:03
Anahtar Kelimeler:
Beton MikseriBağcılar
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