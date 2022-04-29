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Beylikdüzü'nde metrobüsler kafa kafaya çarpıştı

İstanbul Beylikdüzü’nde iki metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı bir kaza meydana geldi. Kazada yaralananlar oldu.

29 Nisan 2022 Cuma 19:34
Beylikdüzü'nde metrobüsler kafa kafaya çarpıştı

Beylikdüzü'nde metrobüsler kafa kafaya çarpıştı


İstanbul Beylikdüzü'nde iftara zamanında yetişmek için metrobüsü tercih eden vatandaşlar, meydana gelen kaza ile yolda kaldı. Metrobüs yolu Beylikdüzü Belediyesi Durağı yakınlarında metrobüsler kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen başka bir metrobüs ise duramayarak kaza yapan araçlara çarptı.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.

İstanbul Beylikdüzü Metrobüs Durağı yakınında iki metrobüs çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
Seyir halindeki iki metrobüs, Belediye ile Cumhuriyet durakları arasında kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada arkadan gelip duramayan metrobüs aracı da kazaya karıştı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrasında vatandaşlar metrobüs yolunda yürüyerek durağa ulaştı.

Son Güncelleme: 29.04.2022 19:38
Anahtar Kelimeler:
BeylikdüzüMetrobüs
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