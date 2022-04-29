Beylikdüzü'nde metrobüsler kafa kafaya çarpıştı



İstanbul Beylikdüzü'nde iftara zamanında yetişmek için metrobüsü tercih eden vatandaşlar, meydana gelen kaza ile yolda kaldı. Metrobüs yolu Beylikdüzü Belediyesi Durağı yakınlarında metrobüsler kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen başka bir metrobüs ise duramayarak kaza yapan araçlara çarptı.

İstanbul Beylikdüzü’nde iki metrobüsün şiddetli şekilde kafa kafaya çarpıştı. Kaza anı trafikte seyir halindeki bir araçtan böyle görüntülendi. Kazada 6 kişi yaralandı. pic.twitter.com/E1FaBjAQZE — Asam Haber (@haberasam) April 29, 2022

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.

İstanbul Beylikdüzü Metrobüs Durağı yakınında iki metrobüs çarpıştı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Olay sonrası çekilen görüntüler… pic.twitter.com/QS1FwY4EHw — ☾☆ İsmet Vural ☾☆ ????????♥️ (@Vuralismet1453) April 29, 2022

İstanbul Beylikdüzü Metrobüs Durağı yakınında iki metrobüs çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.Seyir halindeki iki metrobüs, Belediye ile Cumhuriyet durakları arasında kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada arkadan gelip duramayan metrobüs aracı da kazaya karıştı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrasında vatandaşlar metrobüs yolunda yürüyerek durağa ulaştı.