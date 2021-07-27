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Beyoğlu'nda barıştırma cinayeti | 3 kişi öldürüldü

Aralarında husumet olan iki akrabanın barışmak için buluşması katliama dönüştü. Örnektepe'de 3 kişi öldürüldü, 1 kişi yaralandı

27 Temmuz 2021 Salı 14:59
Beyoğlu'nda barıştırma cinayeti | 3 kişi öldürüldü


Beyoğlu'nda barıştırma cinayeti | 3 kişi öldürüldü


İstanbul Beyoğlu'nda akraba olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Örnektepe Mahallesi, Kanarya sokakta saat 13.45 sıralarında dünür oldukları öğrenilen iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Taraflardan henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi, silahla bacağından vuruldu. Yaralı kişi de bunun üzerine silahla karşı taraftan 3 kişiyi vurarak, öldürdü. Bölgeye sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Gözaltına alınan yaralı şüpheli hastaneye kaldırıldı.

Anahtar Kelimeler:
BeyoğluCinayet
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