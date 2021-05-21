Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Beyoğlu'nda kadına eski eşinden silahlı saldırı

Beyoğlu'nda sokakta yürüyen iki çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Kadının olaydan bir gün önce yakınlarına, "Beni öldürecek" diyerek karakola gidip polis koruması istediği öğrenildi.

21 Mayıs 2021 Cuma 22:45
Beyoğlu'nda kadına eski eşinden silahlı saldırı

Bey

Beyoğlu'nda kadına eski eşinden silahlı saldırı

İstanbul'daki olay, saat 11.00 sıralarında Beyoğlu Kulaksız Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evinin sokağında yürüyen N.U. (45), kendisini takip eden eski eşi M.A. tarafından sokak ortasında kurşun yağmuruna tutuldu. M.A.’nın silahından çıkan kurşunlar N.Y.’nin göğsüne isabet etti. Talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığıldı. O esnada yoldan geçen bir adam tepki gösterip bağırınca, M.A. silahını bu kez ona doğrulttu ve ateş etti. Ancak kurşun o vatandaşın aracına isabet etti. M.A. olay yerinden koşarak uzaklaşırken, mahalle sakinleri de kanlar içerisinde yerde yatan kadının yanına geldi.

AMELİYATA ALINDI

Yaralı haldeki kadına ilk müdahaleyi, M.A.’ya tepki gösterdiği için neredeyse canından olacak olan adam ve yoldan tesadüfen geçen bir hemşire yaptı. Mahalleli de durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı kadın, mahallelinin ifadesine göre olay yerine gelen ambulansa bindirilerek Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan N.U. ameliyata alındı.

BİR GÜN ÖNCE POLİS KORUMASI İSTEMİŞ

Mahalle sakinlerinin iddiasına göre, N.U. ve M.A.’nın 4 sene önce boşandıkları ve iki çocukları olduğu öğrenildi. Öte yandan N.U.’nın yakınlarına, “Bu adam silahlandı, beni öldürecek” dediği ve olaydan yalnızca bir gün önce karakola giderek polis koruması istediği ortaya çıktı. Talihsiz kadın, karakoldan polis koruması istediği günün ertesinde evinin sokağında kurşun yağmuruna tutuldu.

"HANİ KORUYACAKTIK, HANİ KADIN CİNAYETLERİ BİTECEKTİ"

Mahalle sakinlerinden Emre Sefer, “Saat 11.00-11.30 sıralarında boşanmış bir kadın sokakta yürürken eski kocası geliyor ve 3-4 el ateş ediyor. Daha sonra da çok rahat bir şekilde gidiyor. Bu kadın daha dün karakoldaydı. Hani nerede? İnsanlar öldükten sonra 5 tane ekip aracı geliyor. Bunun ne anlamı var ki? Ülkemizde bu kadar kolay mı her şey? Ben çoluğumu, çocuğumu, annemi nasıl sokağa çıkartacağım? Bu adam üstelik benim komşuma da silah doğrulttu, ona da sıktı. Bu insanlar yakalanınca af diliyor, bir iki yıl yatıyor ve çıkıyor ya da hiç yakalanmıyor. Sonra eşitlikten ve adaletten bahsediyoruz. Bu mu adalet? Hani koruyacaktık, hani kadın cinayetleri bitiyordu? Ben şimdi evlensem çocuğumu nasıl dışarı çıkaracağım? Pencerede 3 yaşında bir çocuk vardı ve bu olayı gördü. O çocuğun psikolojisini kim düzeltecek? Çocuk annesine, “Anne ne oldu?” diye soruyor. Kadın kanlar içerisinde yerde yatıyor. Biz Türkiye’yiz, biz Müslümanız öyle mi? Alın, buyurun, görün gün ortasında bu olay yaşandı. Ambulans 20 dakikada geldi. Okmeydanı Hastanesi şurası, arabayla gitseniz 5 dakika sürer. Kadın öldü gitti neredeyse, kalbinden yaralandı. 3 tane mermi yedi, ağır yaralandı. Böyle bir şey olabilir mi yahu?” diyerek olarak tepki gösterdi.

Kalbine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan iki çocuk annesi N.U.’nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
BeyoğluCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
8 ilde Operasyon | Çok sayıda gözaltı var
8 ilde Operasyon | Çok sayıda gözaltı var
Batman ve Şırnak'ta maket uçaklı saldırı girişimi
Batman ve Şırnak'ta maket uçaklı saldırı girişimi
Ablasına küfreden adamı, lüks rezidansta bıçakladı
Ablasına küfreden adamı, lüks rezidansta bıçakladı
Tacizciyi kadınlar kovaladı, vatandaşlar yakaladı
Tacizciyi kadınlar kovaladı, vatandaşlar yakaladı
Arife Nur Sarıoğlu cinayeti | Takıntılı aşık kurşun yağdırdı
Arife Nur Sarıoğlu cinayeti | Takıntılı aşık kurşun yağdırdı
Plaj kabininde gizli çekim yapan adamı vatandaşlar yakaladı
Plaj kabininde gizli çekim yapan adamı vatandaşlar yakaladı
Türkiye'nin kaçakçılık raporu | 10 telefondan 8'i kaçak
Türkiye'nin kaçakçılık raporu | 10 telefondan 8'i kaçak
Şortla çöp atmaya çıkan genç kıza maganda saldırısı
Şortla çöp atmaya çıkan genç kıza maganda saldırısı
Aksaray'da 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak için çete gibi ev bastılar
Aksaray'da 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak için çete gibi ev bastılar
Kan donduran olay | Sevgilisini 9 yerinden bıçakladı 
Kan donduran olay | Sevgilisini 9 yerinden bıçakladı 

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim