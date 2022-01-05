Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Beyşehir'de Mustafa Koç cinayeti | Koca şiddetine bıçakla direndi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, sürekli çocuklarına ve kendine şiddet uygulayan Mustafa Koç'u bıçakla öldüren Fatma K, gözaltına alındı.

05 Ocak 2022 Çarşamba 03:06
Beyşehir'de Mustafa Koç cinayeti | Koca şiddetine bıçakla direndi

Beyşehir'de Mustafa Koç cinayeti | Koca şiddetine bıçakla direndi



Konya Beyşehir'de eşine sürekli şiddet uygulayan adam, bıçaklanarak öldürüldü. 52 yaşındaki kadın kendisine ve çocuklarına sürekli şiddet uyguladığını öne sürdüğü kocasını, çıkan tartışmada kalbinden bıçaklayarak öldürdü.


Olay, Beyşehir’in merkez Hamidiye Mahallesi Yeşilyurt semtinde 40892 numaralı sokaktaki iki katlı müstakil evin birinci katında yaşandı. İddiaya göre, 52 yaşındaki evli ve 3 çocuk annesi Fatma K., alkollü olarak eve gelen, işsiz olduğu öğrenilen, şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve kendisine ve çocuklarına sürekli şiddet uyguladığını öne sürdüğü eşi Mustafa Koç (48) ile çocuklarının gözü önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine evde bulunan ekmek bıçağını eline alan Fatma K., çıkan arbedede eşini göğsünden bıçakladı.

Olayın bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde bıçağın Mustafa Koç’un kalbine isabet ettiği ve hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olayın ardından teslim olan Fatma K'yi gözaltına alırken, olay yeri inceleme ekipleri incelemede bulundu. Mustafa Koç’un cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesi sonrasında otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen cinayet zanlısı Fatma K., gazetecilerin olaya ilişkin sorularını cevapsız bıraktı.

Derya Gül cinayeti | Eski sevgilisini öldürdü, canına kıydı
Derya Gül cinayeti | Eski sevgilisini öldürdü, canına kıydı
Müslüme Yağal Cinayeti | Dede Hüseyin Yağal neden tutuklandı?
Müslüme Yağal Cinayeti | Dede Hüseyin Yağal neden tutuklandı?
Başak Cengiz cinayeti | Odasında cinayet notları bulundu
Başak Cengiz cinayeti | Odasında cinayet notları bulundu
Başak Cengiz cinayeti | Samuray kılıçlı katil yargı önünde
Başak Cengiz cinayeti | Samuray kılıçlı katil yargı önünde
Şebnem Şirin cinayeti | Erkek arkadaşı evinde öldürdü
Şebnem Şirin cinayeti | Erkek arkadaşı evinde öldürdü
Münevver Karabulut cinayeti | Davadan çekilmek için 3 milyon Euro
Münevver Karabulut cinayeti | Davadan çekilmek için 3 milyon Euro
Esra Hankulu cinayeti | Ölüm nedeni belli oldu
Esra Hankulu cinayeti | Ölüm nedeni belli oldu
Dans cinayeti | Gökhan Demirtaş'ı öldüren zanlı yargı önünde
Dans cinayeti | Gökhan Demirtaş'ı öldüren zanlı yargı önünde
Anahtar Kelimeler:
CinayetBeyşehirrCinayeti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karanlıkta kavga edenlere ateş açtı, yakınlarını yaraladı
Karanlıkta kavga edenlere ateş açtı, yakınlarını yaraladı
Türk kızlarını hakaret eden 2 Suriyeli yakalandı
Türk kızlarını hakaret eden 2 Suriyeli yakalandı
Kurtajla alınan bebek mezarlık yolunda hayata tutundu
Kurtajla alınan bebek mezarlık yolunda hayata tutundu
Hik Online vurgunu | 400 bin kişi 100 milyon lira dolandırıldı
Hik Online vurgunu | 400 bin kişi 100 milyon lira dolandırıldı
Aysel İleri'nin ölümü | İntihar mı? Cinayet mi
Aysel İleri'nin ölümü | İntihar mı? Cinayet mi
Başkasının kocasıyla flört ettin, bu linke tıkla
Başkasının kocasıyla flört ettin, bu linke tıkla
Küçük yaşta kız çocuklarına tuzak kuran mühendis yakalandı
Küçük yaşta kız çocuklarına tuzak kuran mühendis yakalandı
Ehliyetsiz sürücü yaya çifti hastanelik etti, kaçtı
Ehliyetsiz sürücü yaya çifti hastanelik etti, kaçtı
DEAŞ'in askeri kanat sorumlusu yakalandı
DEAŞ'in askeri kanat sorumlusu yakalandı
Rüşvet alan Bodrum Vergi Dairesi müdürü tutuklandı
Rüşvet alan Bodrum Vergi Dairesi müdürü tutuklandı

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim