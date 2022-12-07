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Beyza Sarı'nın ölümü | Cinayet mi? intihar mı?

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Beyza Sarı, evinde şüpheli şekilde ölü bulundu.

07 Aralık 2022 Çarşamba 21:42
Beyza Sarı'nın ölümü | Cinayet mi? intihar mı?


Beyza Sarı'nın ölümü | Cinayet mi? intihar mı?

Kocaeli Üniversitesi öğrencisi 22 yaşındaki Beyza Sarı'nın şüpheli ölümü sevenlerini yasa boğdu. Savcılık genç kızın ölümü hakkında soruşturma başlattı.

Olay Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Bayındırlık Mahallesi'nde bulunan binada meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi'nde öğrenci olan Beyza Sarı, ev arkadaşı tarafından hareketsiz halde yatarken bulundu. Ev arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları kontrollerde genç kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Sarı'nın cansız bedeni, otopsinin işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Hatay'a gönderildi.

Anahtar Kelimeler:
Cinayetiölümü
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