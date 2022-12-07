Beyza Sarı'nın ölümü | Cinayet mi? intihar mı?
Kocaeli Üniversitesi öğrencisi 22 yaşındaki Beyza Sarı'nın şüpheli ölümü sevenlerini yasa boğdu. Savcılık genç kızın ölümü hakkında soruşturma başlattı.
Olay Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Bayındırlık Mahallesi'nde bulunan binada meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi'nde öğrenci olan Beyza Sarı, ev arkadaşı tarafından hareketsiz halde yatarken bulundu. Ev arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sarı'nın cansız bedeni, otopsinin işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Hatay'a gönderildi.