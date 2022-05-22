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Bıçaklı baba, hastanede önce kızına sonra sağlıkçılara saldırdı

Geldiği hastanenin acil servisinde önce kızına sonra da sağlık çalışanlarına elinde bıçakla saldıran baba çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

22 Mayıs 2022 Pazar 19:15
Bıçaklı baba, hastanede önce kızına sonra sağlıkçılara saldırdı

Bıçaklı baba, hastanede önce kızına sonra sağlıkçılara saldırdı

Gaziantep’te özel bir hastanenin acil servisinde önce kendi kızına ardından sağlıkçılara bıçakla saldıran Orhan D., tutuklanarak cezaevine konuldu.


Akıllara durgunluk veren olay, Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesindeki özel bir hastanenin acil servis polikliniğinde 2 gün önce öğlen saatlerinde yaşandı. İddiaya göre kızı için acil servise gelen Orhan D. hastanede taşkınlık çıkardı. Onunla birlikte gitmek istemeyen kızını zorla götürmeye çalışan Orhan D. ilk önce kızına ardından sağlık çalışanlarına saldırdı.

Saldırganın öfkesinin bir türlü dinmemesi üzerine 'Beyaz kod' veren sağlıkçılar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Saldırgan baba kendisini sakinleştirmeye çalışan ambulans şoförü Bülent Arık'ı iki kolundan bıçakla yaraladı. Yaralı şoför hastanede tedavi altına alınırken, Orhan D. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Düztepe Polis Merkezine götürülen saldırgan Orhan D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Orhan D., tutuklanarak cezaevine konuldu. 
 

Anahtar Kelimeler:
Saldırgan
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