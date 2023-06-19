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Bilge Kaya, Ertuğrul Kaya Cinayeti, katil zanlısı aranıyor

Gaziantep'te öfkeli damat, boşanma davası açan eşi ile babasını adliye çıkışında takip ederek öldürdü. Bilge Kaya ve Ertuğrul Kaya dün toprağa verildi

19 Haziran 2023 Pazartesi 08:59
Bilge Kaya, Ertuğrul Kaya Cinayeti, katil zanlısı aranıyor

Bilge Kaya, Ertuğrul Kaya Cinayeti, katil zanlısı aranıyor

Gaziantep’te kadına yönelik şiddet iki can aldı. Mertcan Köse isimli şahsın, boşanma sonrası 4 aylık çocuklarının velayeti için adliyede atılan son imzaların ardından eski eşi Bilge Kaya ve kayınpederi Ertuğrul Kaya’nın aracını takip ettiği ve sonrasında silahlı saldırı düzenleyerek öldürdüğü ortaya çıktı.

Olay, öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Atakent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Mertcan Köse (25), boşanma sonrası 4 aylık çocuklarının velayeti için adliyede atılan son imzaların ardından eski eşi Bilge Kaya ve kayınpederi Ertuğrul Kaya’nın bulunduğu aracı takip etti.


Bir süre devam eden takibin ardından aracı durduran Köse, araçta bulunan eski eşine ve kayınpederine pompalı tüfekle defalarca ateş etti. Pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği baba-kız, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAÇAN KATİL ZANLISINI YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olay sonrası kaçan katil zanlısı Mertcan Köse’yi yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince geniş çaplı çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, her yerde aranan katil zanlısının elinde pompalı tüfekle çektirmiş olduğu fotoğraf dikkat çekti.

Anahtar Kelimeler:
CinayetiCinayetGaziantep
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