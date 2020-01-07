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Binadan kopan beton blok taksiye mızrak gibi saplandı

Şiddetli fırtınanın hüküm sürdüğü İstanbul'da akıllara durgunluk veren kaza ucuz atlatıldı. Binadan kopan beton blok taksinin ön camına saplandı.

07 Ocak 2020 Salı 18:04
Binadan kopan beton blok taksiye mızrak gibi saplandı

Binadan kopan beton blok taksiye mızrak gibi saplandı

Fırtına ve yağmur İstanbul'da etkisini sürdürürken kaza haberleri peşpeşe geliyor. Fırtına yüzünden çok sayıda çatı ve cami kubbesi hasar görürken akıllara durgunluk veren kaza haberi İstiklal Caddesi'den geldi. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir apartmandan kopan beton parçası seyir halindeki taksinin ön camına ok gibi saplandı. Şans eseri yolcu koltuğunda kimsenin olmaması facianın önüne geçti.

Akıllara durgunluk veren olay Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa Arslantürk'ün kullandığı taksinin camına, Balo Sokak üzerinden İstiklal Caddesi'ne dönüş yaptığı sırada bir apartmandan kopan beton parçalardan biri ok gibi saplandı.


Yaşadığı kısa süreli paniği atlatan sürücü otomobilini park ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler parçanın koptuğu binanın bulunduğu sokağı trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Takside müşteri bulunmadığı sırada yaşanan olayda şans eseri kimse yaralanmadı.

"BÜYÜK BİR SES GELDİ, BOMPA PATLADI ZANNETTİM"

Binadan kopan parçanın ok gibi cama saplandığını belirten İsa Arslantürk," Duraktan çıktım, yolcumu almak için adrese gidiyordum. Bir anda ses geldi. Bomba patladığını düşündüm. Sonra baktım, sağ tarafımda ön camda bir cisim var. Ok gibi saplandı adeta. Allahtan müşterim yoktu. Tek tesellim bu. Şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

Sokak üzerinde bulunan binadan kopan parçaların kaldırılması için belediye ekiplerine haber verildi. Temizlik çalışmalarının ardından sokağın trafiğe açılacağı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Beyoğluİstiklal Caddesi
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