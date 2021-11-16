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Bindikleri otobüsün koltuğunu söküp gittiler

Hatay'da akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı, iki gün önce 13 Kasım günü saat 18.00 sıralarında TOKİ-Şirince Mahallesi güzergahında çalışan özel halk otobüsünde meydana geldi.

16 Kasım 2021 Salı 23:09
Bindikleri otobüsün koltuğunu söküp gittiler

Bindikleri otobüsün koltuğunu söküp gittiler


Hırsızlığın böylesi ilk kez görüldü. Hatay’da kimliği belirsiz 2 kişi, seyahat ettikleri özel halk otobüsünün iki koltuğunu çaldı. Polis ekipleri hırsızları ve çalınan koltukları buldu.

Özel halk otobüsü şoförü Süleyman Çolak, son durağa geldiğinde aracını temizlerken arka bölümdeki iki koltuğun yerinde olmadığını fark etti.


Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde bindikleri özel halk otobüsünün iki koltuğunu yolculuk esnasında çalan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Hatay Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama yapıldı.


Antakya’da özel halk otobüsü şoförlüğü yapan S.Ç., yolcuları indirdikten sonra iki koltuğunun olmadığını fark etti.


GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNDE ANLAŞILDI

Güvenlik kamerasını inceleyen şoför S.Ç., 2 kişinin otobüsle yolculuk yaptıktan sonra inerlerken yolculara aldırış etmeden koltukları çaldığını fark etti. Polis ekiplerine haber vermesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

İKAMETLERİNDE KOLTUKLARLA YAKALANDILAR

Polislerin yaptığı çalışma sonrasında otobüsten koltukları çalan H.K. ile O.K. ikametlerinde yakalandı. Yapılan aramalarda koltuklar da bulundu.

HATAY VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "13.11.2021 günü sosyal medyada haber olarak yayımlandığı tespit edilen Cumhuriyet Mahallesi'nde Müşteki S.Ç.’ye ait Özel Halk Otobüsü'nün 2 adet demir koltuğunun çalınması olayı ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin tespit edilmesine yönelik bölgede yapılan kimlik çalışmaları neticesinde; H.K. ve O.K. suç eşyası koltuklarla birlikte ikametlerinde yakalanmıştır." denildi.

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HırsızlıkSon Dakika Haber
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