Bingöl'de yayınevinden çıkanlar polise saldırdı



Bingöl Yeşilyurt (Mezra Feki) Mahallesi'nde bulunan Tevhid Kitabevi'ne polis tarafından baskın düzenledi. Radikal İslamcı bir örgüte yakın olduğu iddia edilen kitabevinin medrese olarak da kullanıldığı öne sürüldü.

duvar.com.tr'den Fırat Bulut'un haberine göre, kitabevinin kapatılmasını isteyen polisler ile cihatçı gruplar arasında başlayan tartışma çatışmaya dönüştü. Grup emniyet güçlerine karşılık verince ortalık savaş alanına döndü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken grubun dağılmaması üzerine polis havaya ateş açtı. Akşam saatlerinde Bingöl merkeze bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşanan olaya ilişkin gözaltı olup olmadığı öğrenilemedi.

Sosyal medyada polis müdahalesine ilişkin paylaşım yapan anonim hesaplar, ‘Tevhid Kitabevine polisin baskın düzenlediğini ve Müslümanların üzerine ateş açtığını‘ iddia etti.

Olaya ilişkin ulaştığımız mahalle sakinleri kitabevinin 'cihatçı bir gruba' yakınlığıyla bilindiğini ve kalabalık grupların kitabevinde bir araya gelerek sohbetler yaptığını söyledi.