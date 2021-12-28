Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Bingöl'de yayınevinden çıkanlar polise saldırdı

Bingöl'de polisin, radikal İslamcı bir örgüte yakın olduğu öne sürülen Tevhid Kitabevi'ne baskın düzenlendiği iddia edildi. Kitabevinin kapatılmasına karşı çıkan bir grup ile polis arasında çatışma çıktı.

28 Aralık 2021 Salı 11:45
Bingöl'de yayınevinden çıkanlar polise saldırdı

Bingöl'de yayınevinden çıkanlar polise saldırdı


Bingöl Yeşilyurt (Mezra Feki) Mahallesi'nde bulunan Tevhid Kitabevi'ne polis tarafından baskın düzenledi. Radikal İslamcı bir örgüte yakın olduğu iddia edilen kitabevinin medrese olarak da kullanıldığı öne sürüldü.

duvar.com.tr'den Fırat Bulut'un haberine göre, kitabevinin kapatılmasını isteyen polisler ile cihatçı gruplar arasında başlayan tartışma çatışmaya dönüştü. Grup emniyet güçlerine karşılık verince ortalık savaş alanına döndü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken grubun dağılmaması üzerine polis havaya ateş açtı. Akşam saatlerinde Bingöl merkeze bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşanan olaya ilişkin gözaltı olup olmadığı öğrenilemedi.

Sosyal medyada polis müdahalesine ilişkin paylaşım yapan anonim hesaplar, ‘Tevhid Kitabevine polisin baskın düzenlediğini ve Müslümanların üzerine ateş açtığını‘ iddia etti.

Olaya ilişkin ulaştığımız mahalle sakinleri kitabevinin 'cihatçı bir gruba' yakınlığıyla bilindiğini ve kalabalık grupların kitabevinde bir araya gelerek sohbetler yaptığını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
BİNGÖL
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğretmenim sadist misin? | Dayak skandalında yeni gelişme
Öğretmenim sadist misin? | Dayak skandalında yeni gelişme
Pınar Bakkal'ın ölümü | Kolonya'dan mı can verdi
Pınar Bakkal'ın ölümü | Kolonya'dan mı can verdi
İşten çıkarılan kadının intikam için en çirkin yola başvurdu
İşten çıkarılan kadının intikam için en çirkin yola başvurdu
Uludağ'da kar tatili kabusa döndü | Otelde yangın çıktı
Uludağ'da kar tatili kabusa döndü | Otelde yangın çıktı
Hastane magandası, sıra beklemek yerine doktora saldırdı
Hastane magandası, sıra beklemek yerine doktora saldırdı
Sahte alkolden can alıyor | Sadece İstanbul'da 34 ölüm var
Sahte alkolden can alıyor | Sadece İstanbul'da 34 ölüm var
Sahte Google ofisine şok baskın | 24 gözaltı var
Sahte Google ofisine şok baskın | 24 gözaltı var
10 bin dolara satılan diplomatik pasaportun görüntüleri
10 bin dolara satılan diplomatik pasaportun görüntüleri
Ucuz otomobil vaadiyle 100 milyonluk vurgun
Ucuz otomobil vaadiyle 100 milyonluk vurgun
Derya Gül cinayeti | Eski sevgilisini öldürdü, canına kıydı
Derya Gül cinayeti | Eski sevgilisini öldürdü, canına kıydı

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim