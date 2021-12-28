Bingöl'de yayınevinden çıkanlar polise saldırdı
Bingöl Yeşilyurt (Mezra Feki) Mahallesi'nde bulunan Tevhid Kitabevi'ne polis tarafından baskın düzenledi. Radikal İslamcı bir örgüte yakın olduğu iddia edilen kitabevinin medrese olarak da kullanıldığı öne sürüldü.
Sosyal medyada polis müdahalesine ilişkin paylaşım yapan anonim hesaplar, ‘Tevhid Kitabevine polisin baskın düzenlediğini ve Müslümanların üzerine ateş açtığını‘ iddia etti.
Olaya ilişkin ulaştığımız mahalle sakinleri kitabevinin 'cihatçı bir gruba' yakınlığıyla bilindiğini ve kalabalık grupların kitabevinde bir araya gelerek sohbetler yaptığını söyledi.