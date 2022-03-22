Bingöl Özel Harekat Binası'nda patlama oldu, 2 şehit var
Bingöl’deki Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi binasında meydana gelen patlama sırasında 2 polis memurunun şehit olduğu açıklandı.
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, Özel Harekat Şube Müdürlüğünde mühimmat sevki esnasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve sonrasında Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan özel harekat polislerinden Aydın Çine nüfusuna kayıtlı Necati Aygün ve Erzurum Aziziye nüfusuna kayıtlı Birol İli’nin şehit olduğu bildirildi.
Açıklamanın devamında, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet Emniyet Camiamıza aziz şehitlerimizin ailelerine ve tüm sevenlerine sabırlar dileriz” denildi.