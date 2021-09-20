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Bir ayda 12 avukatı dolandırdı | Sonunda yakalandı

Zenginlerin gitti lüks restoranlarda avukatlara toplantı tuzağı kuran dolandırıcı polisin ısrarlı takibi sonucu yakalandı.

20 Eylül 2021 Pazartesi 23:27
Bir ayda 12 avukatı dolandırdı | Sonunda yakalandı

Bir ayda 12 avukatı dolandırdı | Sonunda yakalandı


Kendisini zengin bir iş adamı olarak tanıtan, lüks restoranlarda avukatlarla iş görüşmesi için buluşan dolandırıcı son işinin ardından yakalandı.İstanbul'da son bir ay içinde polise başvuran 12 avukat, telefonlarının bir dolandırıcı tarafından çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Tüm avukatların hikayeleri bire bir aynıydı.

İstanbul'da son bir ay içinde polise başvuran 12 avukat, telefonlarının bir dolandırıcı tarafından çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Avukatlar verdikleri ifadelerinde şüphelinin kendisini şirket sahibi zengin bir iş adamı olarak tanıttığını, dava dosyalarına bakmaları için lüks restoranlarda buluşma teklif ettiğini söylediler.

Benzer şekilde ifade veren avukatlar, birlikte yemek yedikleri dolandırıcının, yemeğin bitmesinin ardından "Telefonumun şarjı bitti. Şoförümü aramam lazım. Telefonunuzu kullanabilir miyim?" diyerek telefonlarını aldığı daha sonra ortadan kaybolduğunu anlattı.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olaylarla ilgili başlatılan soruşturmada polis, güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde şüphelinin avukatların telefonlarını sözde emanet aldıktan sonra hızla restorandan ayrılarak kaçtığını belirledi. Görüntülerdeki kişinin daha önce de defalarca yakalanan Sinan G.(43) olduğu tespit edildi. Polis şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı.

MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheli Sinan G.'nin daha önceden dolandırıcılık, Gasp ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarında 10 kez polise geliş kaydı olduğu tespit edildi. 12 avukat tarafından teşhis edilen şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

Son Güncelleme: 20.09.2021 23:30
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AvukatAvukatlar
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