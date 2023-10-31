Bir yıl süreyle alkol almayanlar nelere tanık oluyor?





Alkol bağımlılığı ile mücadelede bilim dünyasından yeni veriler geldi. Bilim insanları, bir yıl boyunca alkol alınmadığı takdirde vücutta ne gibi değişimler yaşandığını bilimsel kanıtlarla ortaya koydu.



Alkolün zararlı etkileri, uzmanlar tarafından sık sık uyarılar ile hatırlatılıyor. Diğer yandan özellikle son yıllarda popüler olan, internet aracılığıyla organize edilen ve birçok kişinin hikayelerini paylaştığı 'Alkolsüz Ekim' gibi farklı etkinlikler bulunuyor.

Bu süre zarfında insanlar internet ortamlarında birbirlerini teselli ederek, 1 ay boyunca 'kötü alışkanlıklardan' uzak durmaya çalışıyor. Bu gibi etkinlikler ise son zamanlarda artıyor.

Peki, 1 yıl boyunca alkol içmezseniz vücudunuzda ne gibi değişiklikler olur?

Sputnik'te yer alan habere göre uzmanlar, alkol içilmediği ilk günlerde normale oranla uyku kalitesinde artış gözlemlendiğini aktardı. Ayrıca hayatta daha gerçekçi kararlar alınıldığı ve yaratıcılık oranının arttığı belirtiliyor.

Devamında ise, enerji seviyesinde ve ruh halinde büyük bir gelişim meydana geliyor. Hayattan keyif almayı büyük oranda etkileyen dopamin seviyesi normal seviyeye geliyor ve böylece insanlar birçok etkinlikten daha fazla keyif almaya başlıyor.

Alkol içtikten sonra dopamini çok salgılan beyin, dopamin reseptörlerine aşırı yükleniyor ve uyuşturuyor. Devamında bunu düzeltmek için beyin de üzüntü ve umutsuzluk hormonları baş gösteriyor. Fakat kısa bir süre dahi alkolü bırakanlar, bu tür sorunları rahatça aşabiliyor.

Bununla birlikte, alkoldeki yüksek kaloriden dolayı sağlıklı bir şekilde kilo kaybı da yaşanıyor. Burada alkol yerine yemek yeme alışkanlığını yerleştirmemek önemli.

Peki ya bir yıl sonra?

1 yıl boyunca alkol tüketmeyen bir kişide büyük miktarda enerji artışı, sağlıklı ruh hali, kilo problemi kalmamış ve iyi sosyal ilişkilere sahip oluyor. Dopamin seviyesindeki artış sayesinde yeni deneyimlere daha iyi tepki veriliyor ve insanlar daha mutlu oluyor. Buna ek olarak hem gündelik hayatta hem de iş verimliliğinde büyük bir artış yakalanıyor.

Uzmanlar, cüzdanınızı da sevindiren bu alışkanlık sayesinde alkol veya kutlamaya para harcamak yerine farklı türde zevk veren birçok alışkanlığın kapısı da açılmış olduğunu belirtiyor.

Son olarak, kanser, kalp hastalığı, karaciğer hastalığı ve böbrek hastalığı riski önemli ölçüde düşüyor ve vücuttaki hastalıklara karşı bağışıklık fonksiyonu çok daha iyi bir şekilde çalışıyor.



