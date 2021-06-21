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Bircan Doğan cinayeti | Eşini çalıştığı okulda 20 yerinden bıçakladı

Bursa İnegöl'de bir okulda, boşanma aşamasındaki eşinden ayrı yaşayan genç kadın 20 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

21 Haziran 2021 Pazartesi 10:04
Bircan Doğan cinayeti | Eşini çalıştığı okulda 20 yerinden bıçakladı

Bircan Doğan cinayeti | Eşini çalıştığı okulda 20 yerinden bıçakladı

Bircan Doğan, henüz 29 yaşındaydı. Şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşiyle boşanma aşamasında bile tehdit aldığı yakınları tarafından biliniyordu. Çalıştığı okula gelen Atalay Doğan, genç kadını tam 20 yerinden bıçakladı, yetmedi başörtüsüyle boğdu. 


Bursa'da ayrı yaşadığı eşi Bircan Doğan'ı (29) temizlik görevlisi olarak çalıştığı okulda 20 yerinden bıçaklayıp, başörtüsüyle boğarak öldüren Atalay Doğan (30) tutuklandı. Doğan’ın ifadesinde, "Öldürmek için gittim. Kendimi de öldürmediğim için çok pişmanım" dediği belirtildi.

Olay, perşembe günü saat 14.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi’nde meydana geldi Atalay Doğan, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Bircan Doğan'ın temizlik görevlisi olarak çalıştığı Yunus Emre Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’ne gitti. Burada çift arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Atalay Doğan, yanında getirdiği bıçağı defalarca genç kadına sapladı, ardından da başörtüsüyle boğdu.

İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 çocuk annesi Bircan Doğan, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Atalay Doğan ise gözaltına alındı.

Bircan Doğan dün Kırsal Kıran Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

"KENDİMİ DE ÖLDÜRMEDİĞİM İÇİN ÇOK PİŞMANIM"

Atalay Doğan’ın emniyetteki ifadesinde "Öldürmek için gittim. Kendimi de öldürmediğim için çok pişmanım" dediği belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğan, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.

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CinayetiBursaInegöl
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