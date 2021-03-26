Bitcoin çetesine 3 ilde operasyon | 8 gözaltı var
Son günlerde internet üzerinden yüksek kar payı vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıran çete üyelerine yönelik operasyonda önemli gelişme. İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda değeri 12 milyon TL olan Bitcoin dolandırıcılığı yapan çete çökertildi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Söz konusu soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, kurdukları sisteme katılım sağlayan çok sayıda kişinin hesaplarındaki 12 milyon lira değerindeki bitcoini kendi hesaplarına aktardığı belirlenen 9 kişiden 8’ini yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.