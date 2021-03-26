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Bitcoin çetesine 3 ilde operasyon | 8 gözaltı var

İnternette yüksek kar payı vaadiyle bitcoin adıyla dolandırıcılık yapan çeteye 3 ilde operasyon düzenlendi.

26 Mart 2021 Cuma 08:35
Bitcoin çetesine 3 ilde operasyon | 8 gözaltı var


Bitcoin çetesine 3 ilde operasyon | 8 gözaltı var


Son günlerde internet üzerinden yüksek kar payı vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıran çete üyelerine yönelik operasyonda önemli gelişme. İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda değeri 12 milyon TL olan Bitcoin dolandırıcılığı yapan çete çökertildi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin yatırım amaçlı dijital para sistemi kurduğu, internetten yüksek kar payı vaadiyle ilan verdiği ve katılımcıların hesaplarını bloke ederek boşalttığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, kurdukları sisteme katılım sağlayan çok sayıda kişinin hesaplarındaki 12 milyon lira değerindeki bitcoini kendi hesaplarına aktardığı belirlenen 9 kişiden 8’ini yakaladı. 

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi. 
 

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Son Güncelleme: 26.03.2021 09:37
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BitcoinBitcoin DolandırıcılıkçeteOperasyon
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