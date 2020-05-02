Bitlis'te hain saldırı, 2 şehidimiz var



İçişleri Bakanlığı, Bitlis-Merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında çıkan çatışmada 2 jandarma uzman çavuşun şehit düştüğünü duyurdu.



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bitlis-Merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden “Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu” kapsamında bugün bir grup teröristle temas sağlanmış, çıkan çatışmada; 2 jandarma uzman çavuş şehit olmuş, 4 jandarma uzman çavuş ise hafif yaralanmıştır.

İçişleri Bakanlığı halen operasyon bölgesinde güvenlik güçlerinin aramalarını sürdürdü4ğünü duyurdu.

BALIKESİR'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Bitlis'te, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olanhaberleri memleketlerine ulaştı



Acılı eşe haber Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Yunusemre İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Cebeci, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Acı haberin ardından şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin cenazesinin yarın memleketi olan Balıkesir'den toprağa verileceği öğrenildi.

AKSARAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Tatvan Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı’nda görevli Jandarma Özel Harekat Kıdemli Uzman Çavuş Eyüp Fidan meslektaşları ile birlikte akşam saatlerinde Bitlis’in Çeltikli bölgesinde iç güvenlik operasyonuna katıldı. Saat 18.50 sıralarında terör örgütü PKK ile girilen çatışmada Aksaraylı özel harekatçı kıdemli uzman çavuş Eyüp Fidan şehit düştü. Şehidin acı haberi Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Aksaray Paşacık Mahallesi 1657 Sokakta bulunan anne evine ulaştırıldı.

Şehidin babası Vedat Fidan’ın (69) 2019 yılı 9. ayında vefat ettiği öğrenilirken, acı haber annesi Elmas Fidan’a (67) verildi. Dilara Fidan (13) ve Emre Fidan (7) isimli 2 çocuk babası olan şehidin eşi Derya Fidan’ın (36) eşiyle birlikte Bitlis ilinde yaşadığı öğrenilirken, şehidin cenazesinin yarın Aksaray’a getirilmesi bekleniyor.



