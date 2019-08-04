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Bodrum'da evlere girip uyuyanları izleyen sapık yakalandı 

Gece yarısı girdiği evlerde uyuyanları izleyen Bodrum sapığı yakalandı. Hırsızlık sabıkalısı genci savcılık serbest bıraktı..

Bodrum'da evlere girip uyuyanları izleyen sapık yakalandı 

Gece yarısı girdiği evlerde uyuyanları izleyen Bodrum sapığı yakalandı. Hırsızlık sabıkalısı genci savcılık serbest bıraktı..

04 Ağustos 2019 Pazar 09:54
Bodrum'da evlere girip uyuyanları izleyen sapık yakalandı 

Bodrum'da evlere girip uyuyanları izleyen sapık yakalandı 

Vatandaşları günlerdir uykusuz bırakan Bodrum Umurça sapığı yakalanmasına rağmen serbest bırakıldı. Gece yarısı kapı ve pencereleri zorlayarak girdiği evlerde uyuyanları izleyen A.O.M. adlı zanlının bir petrol istasyonunda çalıştığı öğrenildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde çok sayıda evin kapı ve penceresini zorlayan ve bazı evlere giren, hiçbir şey çalmadan girdiği evlerde uyuyan vatandaşları izleyip giden 22 yaşındaki A.O.M. isimli şüpheli yakalandı. Daha önceden uyuşturucu, hırsızlık ve huzur bozma suçlarından kaydı olduğu belirtilen şüpheli ifadesi alınıp bırakıldı...

Muğla'nın Bodrum ilçesi Umurça Mahallesi'nde, yaklaşık bir aydır, çok sayıda evin kapı ve penceresini zorlayıp evlere giren, girdiği evlerden hiçbir çalmadan uyuyan vatandaşları izledikten sonra geldiği gibi giden şüpheli sabaha karşı yakalandı.

MAHALLELİ NÖBETE BAŞLADI

Yaşanan durumdan dolayı mahalle sakinleri tedirgin olurken, bazı mahalle sakinleri de gruplar halinde mahallede nöbet tutmaya başlamıştı. Polis ekipleri ve bekçiler de şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


İHBAR ÜZERİNE POLİS YAKALADI

Edinilen bilgilere göre mahalledeki gençler, sabaha karşı eşgale uyan bir şüpheli görmeleri üzerine polis ekiplerine haber verdi. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, isminin A.O.M. olduğu belirlenen 22 yaşındaki şüpheliyi Kumbahçe’de yakaladı. Gözaltına alınıp Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen A.O.M., buradaki ifadesinin ardından öğleden sonra adliyeye sevk edildi.

İFADESİ ALINDI SERBEST BIRAKILDI

Mahkemeye çıkarılan şüpheli “kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Bodrum’da bir akaryakıt istasyonunda çalıştığı öğrenilen A.O.M.’nin daha önceden uyuşturucu, hırsızlık ve huzur bozma suçlarından kaydı olduğu belirtildi.
 

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