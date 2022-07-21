Bodrum'da sahte emlakçılara operasyon
Bodrum KOM Büro Amirliği ekiplerince 2 aydır takip edilen yaklaşık 2 milyonluk vurgun yaptıkları ifade edilen 4 şüpheli yapılan operasyon sonrası yakalanarak gözaltına alındı.
Mağdur olan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Bodrum KOM Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde O.E., O.E.,S.Y. ve S.G.İ. yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.