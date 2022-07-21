Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Bodrum'da sahte emlakçılara operasyon

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iddiaya göre kendilerini emlakçı olarak tanıtan S.G.İ. ile birlikte 3 kişi, ilçedeki bir siteden ev kiralama vaadiyle 30 kişiyi dolandırdı.

21 Temmuz 2022 Perşembe 01:06
Bodrum'da sahte emlakçılara operasyon

Bodrum'da sahte emlakçılara operasyon

Bodrum KOM Büro Amirliği ekiplerince 2 aydır takip edilen yaklaşık 2 milyonluk vurgun yaptıkları ifade edilen 4 şüpheli yapılan operasyon sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

Ortakent'te kendilerini emlakçı olarak tanıtan şüpheliler, bir sitede bulunan evleri internete koyarak ilana çıkardı. Daha sonra S.G.İ. ve beraberindeki 3 kişi ev kiralama vaadiyle yurttaşlarla görüntülü konuşmalar yaparak evleri gezdirdi. Tatil amaçlı kiralama yapan vatandaşlardan yaklaşık 2 milyon liralık vurgun yapan 4 şüpheli ortadan kayboldu.

Mağdur olan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Bodrum KOM Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde O.E., O.E.,S.Y. ve S.G.İ. yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
BodrumEmlakçı OperasyonuSahte Emlakçı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez saldırıda hayatını kaybetti
Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez saldırıda hayatını kaybetti
Deniz Poyraz davası sırasında adliyeye silahla girmeye kalktı
Deniz Poyraz davası sırasında adliyeye silahla girmeye kalktı
Bahçeşehir Göleti'nde kaz hırsızlığı | Kim yalan söylüyor?
Bahçeşehir Göleti'nde kaz hırsızlığı | Kim yalan söylüyor?
Eve tırmanan hırsız mankenin pantolonunu çaldılar
Eve tırmanan hırsız mankenin pantolonunu çaldılar
Otel odasından sahte para saçarak dalga geçen filistinli yakalandı
Otel odasından sahte para saçarak dalga geçen filistinli yakalandı
Dolandırıcılar, tarlaları 'İmarlı Arsa' diye satışa çıkardı
Dolandırıcılar, tarlaları 'İmarlı Arsa' diye satışa çıkardı
Sancaktepe'de yangın | Araçlar küle döndü
Sancaktepe'de yangın | Araçlar küle döndü
Düğün halayının hızı yüzünden kavga çıktı, 4 kişi bıçaklandı
Düğün halayının hızı yüzünden kavga çıktı, 4 kişi bıçaklandı
Hasta yakını hemşirenin elini ısırdı
Hasta yakını hemşirenin elini ısırdı
İstanbul'un göbeğinde üst geçitte tecavüze kalkıştı
İstanbul'un göbeğinde üst geçitte tecavüze kalkıştı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim