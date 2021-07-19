Bodrum'da ünlülerin kaldığı otelde tecavüz şoku



Bodrum Türkbükü'de ünlü isimlerin tercih ettiği otelde iğrenç bir olay yaşandı. Barda tanıştığı 19 yaşındaki B'D.'nin tecavüze uğrayan 18 yaşındaki M.Ö isimli genç kızın imdadına jandarma yetişti. Otelde ortalık karıştı.



Bodrum Türkbükü’nde lahmacunu ve mantısıyla ünlü bir otelde, 18 yaşındaki M.Ö. isimli genç kız, barda tanıştığı 19 yaşındaki B.D.’nin tecavüzüne uğradı. Ağlayarak yardım isteyen genç kızın imdadına jandarma yetişti. Sabah'ın haberine göre, gece yarısı otel karıştı.

Uzun bayram tatili nedeniyle dolup taşan Bodrum'da, önceki gün korkunç bir tecavüz olayı yaşandı. Türkbükü'nde özellikle ünlülerin tercih ettiği bir otelde kalan 18 yaşındaki M.Ö isimli genç kız, barda B.D. isimli 19 yaşındaki bir gençle tanıştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde B.D., genç kıza otelde tecavüz etti.

ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Genç kız, ağlayarak jandarmayı arayıp yardım istedi. Gece yarısı emniyet güçleri gelince hareketli dakikalar yaşandı. Genç kızın ifadesi alınıp hastaneye gönderildi. Tecavüz eden B.D. ise olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dün, gün boyunca otelde bu korkunç olay konuşuldu.