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Bodrumda vahşi cinayet sonrası kırmızı âlarm

Uykusunda iki kişi öldüren katil Bodurm polisini harekete geçirdi. Cinayetin ardından havadan denizden karadan takip başladı.

04 Temmuz 2020 Cumartesi 09:59
Bodrumda vahşi cinayet sonrası kırmızı âlarm

Bodrumda vahşi cinayet sonrası kırmızı âlarm


Bodrum son yılların en vahşi cinayetine tanık oldu. 2 kişiyi uykusunda vahşice vurarak infaz eden katil zanlısı havadan, karadan ve denizden sabaha kadar arandı. İlçeyi kırmızı alarma geçiren cinayet zanlısı nedeniyle Bodrum’un tüm giriş çıkışları tutuldu. Ekipler havadan “Uçan göz” ile termal kamera ve vücut ısısına duyarlı cihazlarla Bodrum’un ormanlık alanlarını taradı

Dün sabah saatlerinde Gölköy Mahallesi'nde balık çiftliği lojmanından kalan ve balık çiftliğinde çalışan 39 yaşındaki Hasan Yanik ve 26 yaşındaki Hamdi Ekim Serdaroğlu uykularından kafalarına birer el ateş ederek öldürülmüştü. Olayın ardından Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Jandarma ekipleri arazide iz takip köpekleriyle arama çalışmaları başlatmıştı.

EGE BÖLGESİNDE TAKİP SÜRÜYOR 

Olayın ardından kaçan cinayet zanlısını yakalamak için Bodrum’un tüm giriş çıkışları tutulurken Ege bölgesindeki tüm il ve ilçelere zanlının bilgileri verilerek tüm bölgede trafik uygulaması başlatıldı. Özellikle Bodrum’dan çıkan tüm araçlar teker teker kontrol edildi.

Muğla, İzmir, Denizli, Aydın ve Uşak'ta da trafik aramaları gün boyu sürdü. İHA'nın haberine göre; zanlıdan hiçbir ize rastlayamayan ekipler, Ege bölgesindeki tüm il ve ilçelerdeki mobese kameralarını incelemeye aldı.


100 METRE ARALIKLARLA KONTROL

Gün boyu süren trafik ve asayiş uygulamaları devam ederken Göltürkbükü mahallesine giden tüm yollar jandarma ekiplerince kesildi. Tüm araçlar teker teker incelenirken, kapalı kasa kamyonetlerin içerisine, vip araçların yolcu kısımlarına kadar bakıldı. Cennet koyuna giden 4 orman yolu ekiplerce tutuldu. Yalıkavak, Gündoğan, Göltürkbükü ve Torba yol güzergahına 100 metre ara ile jandarma ekipleri koyularak bölgede adeta kuş uçurtulmadı.

UÇAN GÖZ GECE BOYU ARAMA YAPTI

Karadan Jandarma ve polis ekipleri cinayet zanlısını ararken gece karanlığından ise “Uçan göz” adı verilen helikopter Göltürkbükü’nde bulunan ormanları taradı. Özellikle cennet koyu civarından uçan Trafik Daire Başkanlığı tarafından Muğla Emniyet Müdürlüğü emrine yaz aylarında terör, trafik, kaçakçılık gibi olayların önlenmesi amacıyla gönderilen 'Uçan Göz' helikopteri yaklaşık 3 saat uçarak katil zanlısını aradı.

Gece uçuşuna müsait olan ve üzerinde bulunan termal kamera ve vücut ısısına duyarlı cihazlarla donatılan helikopter cinayetin işlendiği bölgedeki ormanlık alanda şüphelinin yakalanması için gece uçuşu yaptı. Helikopterin katil zanlısı yakalanana kadar bölgede görevi sürdüreceği öğrenildi.

SAHİL GÜVENLİK DENİZDEKİ TEKNELERİ KONTROL ETTİ

Havadan “Uçan göz” karadan jandarma ve polis ekipleri cinayet zanlısını gece boyunca ararken Sahil Güvenlik botları ise denize seyreden veya duran şüpheli tekneleri teker teker kontrol etti. Yapılan tüm çalışmalara rağmen cinayet zanlısı sırra kadem bastı.

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