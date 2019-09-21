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Boğazı kesilen damat, en mutlu gününde can verdi

Sevdiği kızı kaçırarak dünya evine girmeye hazırlanan genç damat, eşinin dayısı ve kardeşi tarafından hunharca öldürüldü.

Boğazı kesilen damat, en mutlu gününde can verdi

Sevdiği kızı kaçırarak dünya evine girmeye hazırlanan genç damat, eşinin dayısı ve kardeşi tarafından hunharca öldürüldü.

21 Eylül 2019 Cumartesi 09:33
Boğazı kesilen damat, en mutlu gününde can verdi

Boğazı kesilen damat, en mutlu gününde can verdi

Düğün günü saldırıya uğrayan damat boğazı kesilerek vahşice katledildi. Gaziantep’te 2 ay önce kız kaçıran genç, aileler arasında yapılan düğünde, eşinin dayısı ve kardeşi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü, damadın annesi ağır yaralandı


Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Üçoklar Mahallesi’nde gece geç saatlerde meydana geldi. İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen genç 2 ay önce Gaziantep’ten kız kaçırdı. Araya ailelerin girmesi üzerine düğün yapılmaya karar verildi.

Kız evinin önünde gelin ve damadın yakınlarının katılımıyla düğün töreni gerçekleştirildi. Bu sırada damat, gelinin ağabeyi ve dayısı tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

DAMAT BOĞAZINDAN BIÇAKLANDI

Kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçakla boğazı kesilen damat ile darp edilen ve bıçaklanan annesi ağır yaralandı. Yaralı damat ve annesi olay yerine çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan damat, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. En mutlu günü son günü olan damadın cesedi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

Damadın annesinin ise hastanede tedavisi sürüyor.

ŞÜPHELİLER FİRAR ETTİ 

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, damadın ölümüne yol açan ve olayın ardından firar eden şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışma devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
GaziantepKız KaçırmaŞahinbeyDamaköldürülen Damat
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