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Bolu'da su faciası | 14 kişi yoğun bakımda

Kurban Bayramı'nda Bolu Çaydurt Yuva Köyü'nde içme suyu kaynaklı zehirlenme vakasında 98 kişi zehirlendi. Hastaneye kaldırılan vatandaşlardan 14'ü yoğun bakımda

21 Temmuz 2022 Perşembe 12:41
Bolu'da su faciası | 14 kişi yoğun bakımda


Bolu'da su faciası | 14 kişi yoğun bakımda

Dağlarda, içme suyu kaynaklarını zehirleyen kirli atıklar köylerde yaşayan vatandaşları ölümle burun buruna getirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu'da içme suyundan zehirlenen 14 kişinin yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Bolu'da içme suyundan zehirlenen kişi sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca, "Bolu Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısı 45’i yetişkin, 53’ü çocuk olmak üzere 98’e ulaştı. 14’ü yoğun bakımda olan 43 hastanın tedavisi devam ediyor. 17 hasta başka şehirlerdeki hastanelere sevk edilmiş durumdadır. Şu ana dek olayda can kaybı olmadı" dedi.

NE OLMUŞTU?

Bolu'nun Yuva köyünde Kurban Bayramı'nın son gününde bazı çocuklarda karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal görülmüştü. Hastaneye götürülen 20 çocuğa yapılan tetkikler sonucu çocuklarda bağırsak enfeksiyonu olduğu tespit edildi. 

Teşhisin ardından çocuklardan 8'inin durumu ağırlaştı. Ankara'ya sevk edilen 8 çocuk, çeşitli hastanelerde yoğun bakıma alındı. Vaka sayısı artarken, bazı yetişkinler de tedavi altına alındı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de çocukların içtiği su ile yediği yiyeceklerden numune aldı.

Anahtar Kelimeler:
BoluZehirlenmeIçme Suyu
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