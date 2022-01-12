Bolu'da feci kaza | Anne, baba, çocuklar! Bir aile yok oldu!
Göynük Sifyanlar köyü yakınlarında meydana gelen feci kazada otomibil tavuk yüklü kamyonla çarpıştı. Kazada Aziz Asker, eşi ve iki çocuğu hayatını kaybetti
Bolu'nun Göynük ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobilin kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Bolu'da, dün saat 15.30 sıralarında D-170 karayolunun Göynük Sifyanlar köyü mevkiinde yürekleri yakan bir kaza meydana geldi.
VİRAJI ALAMADI KARŞI ŞERİDE GEÇTİ
Edinilen ilk bilgilere göre Göynük istikametine giden Aziz Asker (48) yönetimindeki 34 UH 5566 plakalı otomobil, virajlı yolda kontrolden çıktı.
KAMYONLA KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
ANNE, BABA VE 2 ÇOCUK CAN VERDİ
Acil sağlık ekiplerinin kontrollerinde otomobil sürücüsü Aziz Asker, eşi Fadime Asker (44), kızı Beyzanur Asker (20) ve oğlu Fatih Emre Asker'in (11) hayatını kaybettiği belirlendi.
OTOMOBİL HURDA YIĞININA DÖNDÜ
Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan ailenin cenazeleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Göynük Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
KAMYON ŞOFÖRÜNÜN İFADESİ ALINDI
Kazayı yara almadan atlatan kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü.
Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden normal akışına döndü.