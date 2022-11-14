Bomba provakasyonu yapan kadına gözaltı
Sosyal medyadan Eskişehir haritası paylaşarak 'bomba provokasyonu' yaptığı iddia edilen şüpheli, özel operasyonla yakalandı.
Takip sonucunda ekipler, şüphelinin Gökmeydan Mahallesi'ndeki bir evde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şüpheli, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM), İstihbarat, Siber Suçlarla Mücadele ve Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüphelinin evinde yapılan aramada söz konusu paylaşımda kullanıldığı iddia edilen dijital materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine sevk edilen şüpheli, akabinde sorgusu için emniyete götürüldü.