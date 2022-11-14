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Bomba provakasyonu yapan kadına gözaltı

Eskişehir’de patlama olacağına ilişkin provokatif sosyal medya paylaşımlarında bulunduğu iddia edilen bir kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

14 Kasım 2022 Pazartesi 21:35
Bomba provakasyonu yapan kadına gözaltı

Bomba provakasyonu yapan kadına gözaltı


Sosyal medyadan Eskişehir haritası paylaşarak 'bomba provokasyonu' yaptığı iddia edilen şüpheli, özel operasyonla yakalandı. 

Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen terör saldırısının ardından bugün sosyal medya üzerinden Eskişehir’de de patlama olacağına ilişkin paylaşımlarda bulunan ve kentin haritasının olduğu fotoğraf üstüne geri sayım ibaresi ekleyen şüpheli polis ekiplerince takibe alındı.

Takip sonucunda ekipler, şüphelinin Gökmeydan Mahallesi'ndeki bir evde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şüpheli, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM), İstihbarat, Siber Suçlarla Mücadele ve Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.


Şüphelinin evinde yapılan aramada söz konusu paylaşımda kullanıldığı iddia edilen dijital materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine sevk edilen şüpheli, akabinde sorgusu için emniyete götürüldü.

Son Güncelleme: 14.11.2022 21:50
Anahtar Kelimeler:
BombaProvakasyon
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