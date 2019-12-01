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Borç ödemek ve düğün yapmak için soygun yapmışlar

Market soyguncusu nişanlı çift polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Soyguncular kendini 'Borçlarımızı ödemek ve düğün yapmak için yaptık' diyerek savundu.

Borç ödemek ve düğün yapmak için soygun yapmışlar

Market soyguncusu nişanlı çift polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Soyguncular kendini 'Borçlarımızı ödemek ve düğün yapmak için yaptık' diyerek savundu.

01 Aralık 2019 Pazar 18:39
Borç ödemek ve düğün yapmak için soygun yapmışlar

Borç ödemek ve düğün yapmak için soygun yapmışlar


Konya polisi, son yılların en ilginç soygun olayını kısa sürede aydınlattı. Market soyup kaçan nişanlı çiftin mazereti ise oldukça bilindik. Kasadan 2 bin liraya yakın para alan genç çift, kısa sürede polis tarafından yakalandı. Çift, borçlarını ödeyip evlenebilmek için soygunu gerçekleştirdiklerini öne sürdü


Akıllara durgunluk veren soygun olayı geçen hafta merkez Karatay ilçesine bağlı Ulubatlıhasan Mahallesi Poligon Sokak'taki markette meydana geldi. İddialara göre, yüzünü kapatan bir kişi, elinde tüfekle markete girip kasiyerden paraları istedi. Kasiyer Meryem K. kasadaki yaklaşık 2 bin lirayı soyguncuya verdi. Parayı alan soyguncu marketten koşarak uzaklaştı.


Kasiyerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, zanlının kaçarken kullandığı aracın plakasını belirledi. Aracın sahibi Ali Osman D. ile soygun sırasında kendisine gözcülük yaptığı belirtilen nişanlısı D.T. gözaltına alındı.

"AMACIMIZ YUVAMIZI KURMAKTI"

Nişanlı çift, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Ali Osman D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, nişanlısı D.T. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ali Osman D.’nin ifadesinde "Yaklaşık 2 yıldır nişanlıyız. Borçlarımız yüzünden evlenemedik. Borçlarımızı ödeyip evlenmek için soygun yapmaya karar verdik. Amacımız borçlarımızın tamamını ödeyip yuvamızı kurmaktı" dediği öğrenildi.

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