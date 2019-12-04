Boşanma kavgası cinayetle bitti | Öldürmeye mi gidiyordu?

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, silahlı saldırı sonucu öldürülen Deniz B. cinayetinin katil zanlısı yakalandı. Seyir halindeki otomobilin içinden açılan ateş sonucu değil, dışarıdan tüfekle açılan ateş sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıkmasının ardından yürütülen araştırmada, cinayetin boşanma öncesi yaşanan kavgalardan kaynaklandığı belirlendi. Öldürülen Deniz B. adlı kişinin eşinin ve ailesini ölümle tehdit ettiği iddia ediliyor.



Korkunç cinayet dün öğle saatlerinde Manavgat ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Beraberinde boşanma aşamasında olduğu eşi M.B. de bulunan Deniz B., 07 ACB 271 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Ancak araç içinde henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tüfekten çıkan saçmalar tarafından vuruldu. Deniz B.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir apartmanın istinat duvarına çarparak durabildi.

Olayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü koltuğunda ağır yaralı halde bulunan Deniz B., gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay anında otomobilde olan M.B., polis tarafından gözaltına alındı. Otomobilde ele geçirilen tüfeğe de el konuldu. Otomobilde yapılan incelemede çok sayıda saçma izi tespit edildi. Parmak izi incelemesinin ardından otomobil, çekiciyle emniyet otoparkına götürüldü.

"BUNLAR İYİ GÜNLERİNİZ"

Eşinin cesedi Manavgat Devlet Hastanesi morgunda teşhis ettirilen M.B., polise verdiği ilk ifadesinde, Deniz B. ile boşanma aşamasında olduklarını, 2 gün önce evde şiddetli bir tartışma yaşadıklarını ve olayın polise intikal ettiğini anlattı. Deniz B. ile sabah yolda karşılaştıklarını ifade eden M.B., kocasının babasını tehdit ettiğini, sonra da kendisini cep telefonundan arayıp, "Bunlar iyi günleriniz. Babanın leşini yere sereceğim" dediğini öne sürdü. Eşiyle daha önce de kavgaları olduğunu, bu kavgaların da polise intikal ettiğini kaydetti.

SALDIRGAN YAKALANDI

Cinayetin ardından yürütülen çalışmada 19 yaşındaki saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Aynı soruşturmada daha önce gözaltına alınan M.B.’nin de ifade işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

OLAY ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Manavgat’ta, Deniz B.’nin yaşamını yitirdiği silahlı saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Benzerine film senaryolarında rastlanabilecek görüntülerde Deniz B.’nin eşinin ailesinin oturduğu evin önüne gelip durduğu sırada, eşinin araca doğru yaklaştığı, hemen arkasından da araca doğru yaklaşan bir erkek şüphelinin elindeki tüfekle ateş etmeye başladığı yer aldı.