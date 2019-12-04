Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
hafif yağmur
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
107177
ALTIN
274.162
DOLAR
5.7462
STERLİN
7.4950
EURO
6.3694

Boşanma kavgası cinayetle bitti | Öldürmeye mi gidiyordu?

Boşanma aşamasında olduğu eşini telefonla arayarak 'Babanın leşini yere sereceğim' diyerek tehdit eden Deniz B, otomobilinin içinde vurularak öldürüldü.

Boşanma kavgası cinayetle bitti | Öldürmeye mi gidiyordu?

Boşanma aşamasında olduğu eşini telefonla arayarak 'Babanın leşini yere sereceğim' diyerek tehdit eden Deniz B, otomobilinin içinde vurularak öldürüldü.

04 Aralık 2019 Çarşamba 07:20
Boşanma kavgası cinayetle bitti | Öldürmeye mi gidiyordu?

Boşanma kavgası cinayetle bitti | Öldürmeye mi gidiyordu?

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, silahlı saldırı sonucu öldürülen Deniz B. cinayetinin katil zanlısı yakalandı. Seyir halindeki otomobilin içinden açılan ateş sonucu değil, dışarıdan tüfekle açılan ateş sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıkmasının ardından yürütülen araştırmada, cinayetin boşanma öncesi yaşanan kavgalardan kaynaklandığı belirlendi. Öldürülen Deniz B. adlı kişinin eşinin ve ailesini ölümle tehdit ettiği iddia ediliyor. 


Korkunç cinayet dün öğle saatlerinde Manavgat ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Beraberinde boşanma aşamasında olduğu eşi M.B. de bulunan Deniz B., 07 ACB 271 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Ancak araç içinde henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tüfekten çıkan saçmalar tarafından vuruldu. Deniz B.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir apartmanın istinat duvarına çarparak durabildi.

Olayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü koltuğunda ağır yaralı halde bulunan Deniz B., gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay anında otomobilde olan M.B., polis tarafından gözaltına alındı. Otomobilde ele geçirilen tüfeğe de el konuldu. Otomobilde yapılan incelemede çok sayıda saçma izi tespit edildi. Parmak izi incelemesinin ardından otomobil, çekiciyle emniyet otoparkına götürüldü.

"BUNLAR İYİ GÜNLERİNİZ"

Eşinin cesedi Manavgat Devlet Hastanesi morgunda teşhis ettirilen M.B., polise verdiği ilk ifadesinde, Deniz B. ile boşanma aşamasında olduklarını, 2 gün önce evde şiddetli bir tartışma yaşadıklarını ve olayın polise intikal ettiğini anlattı. Deniz B. ile sabah yolda karşılaştıklarını ifade eden M.B., kocasının babasını tehdit ettiğini, sonra da kendisini cep telefonundan arayıp, "Bunlar iyi günleriniz. Babanın leşini yere sereceğim" dediğini öne sürdü. Eşiyle daha önce de kavgaları olduğunu, bu kavgaların da polise intikal ettiğini kaydetti.

SALDIRGAN YAKALANDI

Cinayetin ardından yürütülen çalışmada 19 yaşındaki saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Aynı soruşturmada daha önce gözaltına alınan M.B.’nin de ifade işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

OLAY ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Manavgat’ta, Deniz B.’nin yaşamını yitirdiği silahlı saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Benzerine film senaryolarında rastlanabilecek görüntülerde Deniz B.’nin eşinin ailesinin oturduğu evin önüne gelip durduğu sırada, eşinin araca doğru yaklaştığı, hemen arkasından da araca doğru yaklaşan bir erkek şüphelinin elindeki tüfekle ateş etmeye başladığı yer aldı.

Balerin Ceren Özdemir cinayeti | Evinin önünde katledildi
Balerin Ceren Özdemir cinayeti | Evinin önünde katledildi
Ayşe Tuba Arslan cinayeti | Yürek dağlayan dilekçe
Ayşe Tuba Arslan cinayeti | Yürek dağlayan dilekçe
Rabia Naz cinayeti | DNA raporunda şoke eden detay
Rabia Naz cinayeti | DNA raporunda şoke eden detay
Güleda Cankel cinayeti, katili ölüm saatini yazmış
Güleda Cankel cinayeti, katili ölüm saatini yazmış
Rabia Naz'ın babası da gözaltına alındı
Rabia Naz'ın babası da gözaltına alındı
Gülay Bursalı cinayeti | Katil 3.5 yıl sonra yakalandı
Gülay Bursalı cinayeti | Katil 3.5 yıl sonra yakalandı
Adem Perçin cinayeti | Yanlış teşhis yüzünden hapis yattı
Adem Perçin cinayeti | Yanlış teşhis yüzünden hapis yattı
Son Güncelleme: 04.12.2019 07:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kavgayı ayırmaya giden polis memuru kendi silahıyla vuruldu
Kavgayı ayırmaya giden polis memuru kendi silahıyla vuruldu
Oyun oynayan çocuklara ateş açan magandayı Adli Tıp kurtardı
Oyun oynayan çocuklara ateş açan magandayı Adli Tıp kurtardı
Öldürdü, cesedi köpek çiftliğine gömdü
Öldürdü, cesedi köpek çiftliğine gömdü
Borç ödemek ve düğün yapmak için soygun yapmışlar
Borç ödemek ve düğün yapmak için soygun yapmışlar
4 kişinin ölümüne neden oldu, 5 yıl hapisle kurtuldu
4 kişinin ölümüne neden oldu, 5 yıl hapisle kurtuldu
İntihar ettiren tefecilere şok baskın, 7 tutuklama var
İntihar ettiren tefecilere şok baskın, 7 tutuklama var
Doktora masanın üstünden tekme ile saldırdı
Doktora masanın üstünden tekme ile saldırdı
Kayıp Çinli kadını öldürüp çiftliğe gömmüşler
Kayıp Çinli kadını öldürüp çiftliğe gömmüşler

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim