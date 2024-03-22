Böyle hırsızlık görülmedi | Kaçak elektrikle yağmur yağarken tarla suladılar





Türkiye'nin yıllardır enerjisini bedavaya kullanan, hırsızlıklarının bedelini milyonlarca elektrik abonesine ödetmekten utanmayan hırsızların son marifeti görenlere 'Yuh' dedirtti. Elektrik hırsızları kaçak kullandıkları enerji ile yağmur yağarken tarla suladı.

Dicle Elektrik’in dağıtım bölgesinde yer alan Mardin Kızıltepe’de bir çiftçi, günlerdir yağan yağmura rağmen buğday ekili tarlasını kaçak elektrik kullanarak yeraltından çektiği kaynak suyu ile sularken suçüstü yakalandı. Hazine arazisi olduğu belirlenen tarlaya ‘yağmurlama’ sistemi kuran şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Tarlanın hazine arazisi olduğu öğrenildi

Tedarik kalitesini artırmak için kayıp kaçakla mücadele etmeyi sürdüren Dicle Elektrik ekipleri, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olayla karşılaştı. Ekipler, bölgede devam eden ve zaman zaman şiddetini artıran yağışlara karşın, bir tarlanın 'yağmurlama' yöntemiyle sulandığını fark etti. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, yağışa rağmen sulama işlemi gören buğday tarlasının, kaçak yollarla kullanılan elektrik enerjisi ve yeraltı su kaynaklarıyla sulandığı tespit edildi.

Alınan bilgiye göre Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Arıklı Mahallesinde rutin kontrol yapan Dicle Elektrik Mardin İl Müdürlüğü’ne bağlı kaçak ekibi, günlerdir yağmakta olan yağmura rağmen bir tarlada üstelik ‘yağmurlama’ sistemiyle sulama yapıldığını görünce bölgeye gitti. Yapılan inceleme soncunda buğday ekili olan tarlanın yeraltından elektrik gücüyle çekilen su ile sulandığı saptandı. Ekipler, bunun için kullanılan 250 kVA gücündeki trafo vasıtasıyla tüketilen elektriğin kaçak olduğunu belirledi. Yaklaşık 100 evin elektrik ihtiyacını karşılayacak güçteki trafo ile sulanan tarlanın ise hazine arazisi olduğu öğrenildi.

Gerekli adli ve idari işlemler yapıldı

Dünya Su Günü’nde üstelik de yağmur altında kaçak elektrik kullanılarak ‘yağmurlama’ sistemiyle sulama yaparken suçüstü yakalanan S.K. isimli şahıs ile ilgili gerekli işlemleri yapan kaçak ekibi, daha sonra bölgeden ayrıldı. Dicle Elektrik Mardin İl Müdürlüğü yetkilileri, kaçak tüketim ile ilgili gerekli adli ve idari işlemlerin yapıldığını bildirirdi. Enerji şirketinden yapılan açıklamada ise elektrik tedarik kalitesini artırmanın önünde engel teşkil eden kaçak elektrik kullanımıyla mücadelenin kararlılıkla süreceğine dikkat çekildi.