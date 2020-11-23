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Böyle sapkınlık görülmedi | Küçük kıza annesinin yanında taciz 

Kadın ve çocuklara yönelik cinsel tacizin böylesi görülmedi. Yolda yürüyen bir anne ile küçük kızına elle taciz eden sapık polis tarafından aranıyor.

23 Kasım 2020 Pazartesi 20:37
Böyle sapkınlık görülmedi | Küçük kıza annesinin yanında taciz 

Böyle sapkınlık görülmedi | Küçük kıza annesinin yanında taciz 


Annesiyle birlikte kaldırımda taksi bekleyen küçük kız çocuğu iğrenç tacize maruz kaldı. İstanbul Avcılar E-5 yan yol kenarında taksi bulmak için yürüyen Ukraynalı aile, bir sapığın tacizine uğradı. 12 yaşındaki kız çocuğuna yönelik gerçekleşen taciz anı kameralara yansırken, bir anda neye uğradıklarını şaşıran anne, tacizciye tepki gösterdi. Polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı


İstanbul Avcılar'da, geçtiğimiz cumartesi günü saat 02.00 sıralarında Avcılar Şükrübey metrobüs durağı mevkiinde insanı şoke eden bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ukrayna’dan akrabalarını ziyarete gelen anne ve iki kızı, metrobüsten indikten sonra taciz şoku yaşadı. Taksi bulmak için yol kenarında yürüyen Ukraynalı aile, kendilerini takip eden bir şüphelinin tacizine uğradı.

BİR ARACI DURDURUP YARDIM İSTEDİ

Edinilen bilgilere göre aileyi takip eden şüpheli, önce sözlü tacizde bulunduğu ailenin 12 yaşındaki kızına fiziki müdahalede bulundu. Taciz karşısında aile şok olurken, annenin tepkisi üzerine olay yerinden uzaklaşan şüpheli kayıplara karıştı. Yaşadığı şoku üstünden atamayan aile bir belediye arabasını durdurarak yardım istedi.

OLAY ANI KAMERAYA DA YANSIDI

Karakola giden aile, şüpheli hakkında şikayetçi oldu. Yaşanan olay ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde anne ile 2 kızının ellerinde bavullarla yürüdükleri görülüyor. Bu sırada kendilerini takip eden şahsın bir anda 12 yaşındaki kız çocuğuna yönelik tacizde bulunduğu kameralara yansıyor. Görüntülerde annenin tepki gösterdiği zanlının olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.
 

Anahtar Kelimeler:
Taciz
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