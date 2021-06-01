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Buca'da otomobil içinde kanlı infaz | 2 gözaltı var

01 Haziran 2021 Salı 23:54
Buca'da otomobil içinde kanlı infaz | 2 gözaltı var

Buca'da otomobil içinde kanlı infaz | 2 gözaltı var


İzmir'in Buca ilçesinde otomobilde tabancayla vurulan Volkan K. (32) ile Fatma K. (37) ağır yaralandı. Volkan K.’nin Fatma K.’yi vurup intihara kalkıştığı üzerinde duran polis, olayın kadının kocası tarafından gerçekleştirmiş olabileceğini değerlendirirken, 2 kişinin gözaltında olduğu belirtildi.

İlçede bugün saat 10.00 sıralarında park halindeki 34 DMU 109 plakalı otomobilin bulunduğu bölgeden silah sesleri duyuldu. Silah seslerinin ardından araçtan inen Volkan K. kanlar içinde yere yığıldı.

Edinilen bilgilere göre, bacağından ve kalçasından yaralanan Fatma K. ise otomobili çalıştırıp Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne gitti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Göğsünden vurulan Volkan D., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan her iki yaralanın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Otomobilde tabanca bulan polis, olayla ilgili biri kadın, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Polis ekiplerinin, Volkan K.’nin Fatma K.’yi vurup intihara kalkıştığı üzerinde durduğu belirtildi. Olayın, Fatma K.’nin kocası tarafından gerçekleştirildiği ihtimalini de göz önünde bulunduran ekiplerin soruşturması sürüyor.
 

Anahtar Kelimeler:
BucaInfazCinayet
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