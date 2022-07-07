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Buğday tarlasında yangın, rant için mi çıkarıldı

Silivri'de 150 dönümlük buğday tarlasında çıkan yangın, tartışmaları da beraberinde getirdi. Söz konusu bölgenin yapılaşmaya açıldığını söyleyen yurttaşlar, rant iddialarına dikkat çekti.

07 Temmuz 2022 Perşembe 10:21
Buğday tarlasında yangın, rant için mi çıkarıldı

Buğday tarlasında yangın, rant için mi çıkarıldı



Silivri’de önceki gün buğday tarlasında yangın çıktı. Buğday tarlasının yandığını görenlerlerin bildirmesiyle bölgeye, İstanbul İtfaiye Müdürlüğü, Gümüşyaka, Silivri, Değirmenköy, Çavuşlu, Çatalca, Büyükçekmece, Kıraç, Avcılar’la Çerkezköy itfaiye ekipleri ve Silivri Belediyesi Su İkmal araçları sevk edildi. Ekipler, yangını güçlükle kontrol altına alarak söndürdü. Çıkan yangında 150 dönüm buğday tarlası yanarak zarar gördü.


Yanan buğday tarlasının sahibi Mert Esen, “Bu Türkiye’nin malıydı. Böyle ihtiyaç olan bir zamanda insanların duyarsız olması ve atılan bir sigara izmaritten dolayı yangın çıktı. Bu tarladan rekor hedef bekliyorduk. Yanan yerde 100 ton buğday bekliyorduk” dedi. 

Site sakinleri bölgenin yapılaşmaya açıldığının altını çizdi. Yurttaşlar söz konusu durum nedeniyle yangınla ilgili şüphelerin olduğunu ve ilerleyen dönemlerde buna benzer tehlikelerin yaşanacağına dair kaygılarının olduğunu belirtti.

Yaşananları anlatan Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi (KOOP-C) Başkanı Kemalettin Çelenk, “Yangın Cumhuriyet Mahallesi’ndeki kooperatif merkezine yakın bir noktada çıktı. KOOP-C ve mahalle sakinleri yangına müdahale etti. Rüzgârın da etkisiyle yangın hızlı bir şekilde yayıldı. Önce Büyükşehir ekipleri müdahale etti. Bölge çok büyük bir tehlike atlattı” dedi. 

Anahtar Kelimeler:
YangınSilivri
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