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Buket Elif Akbaba 4 gündür kayıp

İstanbul Pendik'te 'anneanneme gidiyorum' diye evden ayrılan 15 yaşındaki kız çocuğundan 3 gündür haber alınamıyor.

24 Ağustos 2021 Salı 00:48
Buket Elif Akbaba 4 gündür kayıp

Buket Elif Akbaba 4 gündür kayıp

15 yaşındaki Buket, 4 gün önce evinden 'Anneanneme gidiyorum' diyerek çıktı. Bir daha kendisinden haber alınamayan Buket Elif Akbaba için ailesi endişe içinde.
İstanbul Pendik ilçesinde Cuma günü annesinin evinden Güngören’deki anneannesinin yanına gitmek üzere ayrılan 15 yaşındaki Buket Elif Akbaba’dan 4 gündür haber alınamıyor. 

Genç kızın en son anneannesine Marmaray’a bindiğini söylediği ve sonrasında kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. 9. sınıf gastronomi öğrencisi olan Buket Elif Akbaba'nın ailesi kızlarının can güvenliğinden endişeleniyor. Pendik Emniyet Müdürlüğü soruşturmayı derinleştirirken, anne babasının ifadesi sonrası, genç kızın bir süre çalıştığı iş yerinin sahibinin de ifadesi alındı. 

"HER YERE MÜRACAAT ETTİK" 

Kaybolan genç kızın amcası Mustafa Akbaba, "Yeğenimiz Buket Elif Akbaba, annesinin evinden çıkıyor anneannesine gelmek için. Cuma günü 18.20’den itibaren irtibatımızı kaybediyoruz. Her yere müracaat ettik. Emniyet çalışıyor biz de sosyal medyayı kullanarak herkese ulaşarak yeğenimizin bulunması için her yere saldırıyoruz. İnşallah buluruz sağ salim yuvasına döner. 

Sizlerden de bu desteği esirgememenizi rica ediyoruz. Evden kaçma ihtimali de yüksek. Eldeki bulgular var. Cep telefonunun yedeğini çıkardık Whatsapp geri dönüşümüne bakacağız. Nerede bir telefon gelse gördük görüyor
 

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