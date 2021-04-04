

Buket İlhan cinayeti | Baba ve oğlu tutuklandı



Konya Ereğli'de kız arkadaşı Buket İlhan'ın intiharına neden olduğu iddia edilen Batuhan B. adlı erkek arkadaşı ile, silahı verdiği arkadaşı ve babası yakalanarak tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Batuhan B. jandarmaya başvurarak kız arkadaşı Bahriye Buket İlhan'ın (20) yanında bulunduğu sırada tabancayla intihar ettiğini iddia etti.

Batuhan B, verdiği ifadede kız arkadaşının intiharının ardından panikle arkadaşı S.Ş. ve babası A.Ş'yi telefonla aradığını ve tabancayı onlara verdiğini anlattı.

Olayda kullanılan tabancayı boş bir evde bulan jandarma ekipleri, genç kızın erkek arkadaşı Batuhan B. ile birlikte hareket ettikleri ileri sürülen S.Ş. ve babası A.Ş'yi gözaltına aldı.

Adliyeye çıkarılan 3 şüpheli de tutuklandı.

ERKEK ARKADAŞINDAN 'İNTİHAR ETTİ' İDDİASI

Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Bahriye Buket İlhan'ın cesedi, geçtiğimiz perşembe günü yol kenarında bulunmuştu. Yapılan incelemede genç kızın başından vurulduğu belirlenmişti.

Öte yandan şüpheyle gözaltına alınanların, olay sırasında genç kızın yanında bulunan ve erkek arkadaşı olduğu belirtilen Batuhan B. ile olayın ardından yardım istediği arkadaşı Serkan Ş. ve babası Abdullah Ş. olduğu öğrenildi.

Edinilen ilk bilgilere göre Batuhan B.'nin, ilk ifadesinde, genç kızın intihar ettiğini öne sürerek, "Ben ve Buket, araçla birlikte mezarlığın karşısındaki boş araziye gittik. Buket orada intihar edeceğini söyleyip, çantasından çıkardığı tabancayı başına dayayıp, ateş etti. Buket, kanlar içinde yere yığıldıktan sonra tabancayı alıp, ben de intihar etmek istedim sonra panikleyip, arkadaşım Serkan Ş.'yi aradım. Serkan, babası Abdullah Ş. ile birlikte geldi. Tabancayı onlara vermiştim. Saklamışlar" dediği öğrenildi.

SİLAHI METRUK EVE SAKLAMIŞLAR

Olay yerine geldikten kısa süre sonra polis merkezine gidip, teslim olduğunu anlatan Batuhan B., "Olay yerinden sonra ben kedi aracımla arkadaşımla babası da araçlarıyla polis merkezine gidiyorduk. O sırada benim aracın yakıtı bitti. Aracın yol ortasında durmaması için ara sokağa itekleyerek götürdük sonra onlarla birlikte polis merkezine gidip, durumu anlattım" dedi.

Serkan Ş. ve babası Abdullah Ş.'nin de ifadelerinde, Batuhan B.'nin panik içinde evlerine gelip, durumu anlattığını, birlikte olay yerine gittiklerini ardından da Batuhan B.'nin durumu bildirmesi için polis merkezine gittiklerini söylediği öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin, şüphelilerin mahallede kullanılmayan, ahşap eve sakladıkları tabancaya el koyup, kriminal laboratuvara gönderdiği belirtildi.

ARACI İTTİKLERİ AN KAMERADA

Öte yandan Batuhan B. ve arkadaşının yakıtı bittiği belirtilen aracı ara sokağa itme anlarının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

