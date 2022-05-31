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Buket Uslu ve Gözde Usla kayboldu, Dikili karıştı

İzmir'in Dikili ilçesinde 2,5 ay önce okula gitmek üzere evden ayrılan Buket Uslu'dan (16) haber alınamazken, iki gün önce de kuzeni Gözde Uslu (15) kayboldu. 

31 Mayıs 2022 Salı 11:12
Buket Uslu ve Gözde Usla kayboldu, Dikili karıştı

Buket Uslu ve Gözde Usla kayboldu, Dikili karıştı


Lise öğrencisi iki çocuktan evlenme vaadiyle kaçırıldıklarını öne süren aile fertleri ile mahalle sakinleri, çocukların bulunamamasına tepki göstermek üzere jandarma karakolu önünde toplandı.

İzmir'in Dikili ilçesinde 2,5 ay önce okula gitmek üzere evden ayrılan Buket Uslu'dan (16) haber alınamazken, iki gün önce de kuzeni Gözde Uslu (15) kayboldu. Lise öğrencisi iki çocuktan evlenme vaadiyle kaçırıldıklarını öne süren aile fertleri ile mahalle sakinleri, çocukların bulunamamasına tepki göstermek üzere jandarma karakolu önünde toplandı.


Dikili ilçesine bağlı Yaylayurt Mahallesi'nde oturan lise öğrencisi Buket Uslu, 8 Mart tarihinde okula gitmek üzere evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Çocuklarına telefonla da ulaşamayan aile, jandarma karakoluna kayıp başvurusunda bulundu. Ancak bugüne kadar Uslu'dan haber alınamadı. Buket Uslu'dan gelecek müjdeli haberi bekleyen aile, bu kez kuzeni Gözde Uslu'nun kaybolmasıyla ikinci kez aynı acıyı yaşadı. 

Geçen pazar günü saat 16.00 sıralarında evden çıkan lise öğrencisi Gözde Uslu da evine dönmeyince yakınları jandarma karakoluna şikayette bulundu. Aile ve mahalle sakinleri Buket ve Gözde'nin kaçırıldığını öne sürerek, gece geç saatlerde Çandarlı Jandarma Komutalığı önünde toplandı. Kayıp olan genç kızların yakınları ve mahalle sakinleri alkışlı protestoda bulunup, karakol önünde oturma eylemi yaptı. Gözde'nin annesi Seher Uslu ve daha önce kayıp olan Buket'in annesi Gülşah Uslu, sinir krizi geçirdi. Jandarma ekipleri kayıp olan kızların yakınlarını ve mahalleliyi sakinleştirmekte zorluk çekti. 
 

Anahtar Kelimeler:
KayıpDikili
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