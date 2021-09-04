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Bülent Eczacıbaşı silahlı adamlarıyla şantiye bastı

Ünlü iş adamı Bülent Eczacıbaşı'nın Bodrum'da silahlı adamlarıyla komşu şantiyeyi bastığı görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Eczacıbaşı Holding, çıkan haberlerle ilgili açıklamada bulundu

04 Eylül 2021 Cumartesi 08:30
Bülent Eczacıbaşı silahlı adamlarıyla şantiye bastı


Bülent Eczacıbaşı silahlı adamlarıyla şantiye bastı


Daha önce halk plajını özel plaj haline getirmek, plaja giden kamu yolunu demir kapıyla engelleyip, halkın kullanımına açık olması gereken alanı kapatmak, kaçak iskele yapmak ve kendi arazisine 10’a yakın kaçak yapı inşaa etmekle suçlanan Eczacıbaşı'nın görüntülerde, "bize kimse bir şey yapamaz" dediği duyuluyor. 

Eczacıbaşı'ndan bölgedeki kaçak yapılaşma ile ilgili uydu görüntüsü üzerinden elde edilen belgelerle Bodrum Belediyesi’ne ve CİMER’e suç duyurusunda bulunan Bodrumluların iddiaları hakkında daha önce yapılan açıklamada ise, "Zaten imar affı başvurusunda bulunduk" denilmişti.

"KİMSE BİR ŞEY YAPAMAZ BİZE"

Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’nın silahlı korumalarıyla birlikte Bodrum'da bir şantiyede çekilen görüntüleri gündem oldu.

Eczacıbaşı’nın, eşi ve korumaları ile birlikte Bodrum’da bir şantiyeye girdiği görüntülerde çalışanların "Burası özel arazi, buraya giremezsiniz” uyarıları üzerine Bülent Eczacıbaşı’nın "Biz ister çıkarız ister çıkmayız, kimse bir şey yapamaz bize" dediği duyuldu.

Görüntülerde aynı çalışanın "Polise şikayet edeceğiz" uyarısı üzerine Bülent Eczacıbaşı "Et" yanıtını verdi. Eczacıbaşı'nın arkasındaki belinde silah olduğu görülen beyaz gömlekli bir kişi, videoyu çeken kişinin telefonunu alarak görüntüleri silmeye çalıştı. 

Görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine Eczacıbaşı Holding'den açıklama yapıldı. Eczacıbaşı Holding'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında, 'Eczacıbaşı Cennet Koyu’nu kapatmak isteyince olay çıktı' başlığıyla yayınlanan içerikler, hiçbir şekilde gerçekleri yansıtmamaktadır. Söz konusu olayda, Bodrum’daki kendi arazisine ulaşmak için tek yol olan ve kamu mülkiyetinde bulunan araziden geçmek isteyen Bülent Eczacıbaşı, bölgede ruhsatsız olarak yapılan inşaatın görevlileri tarafından 'burası özel arazi' denilerek engellenmek istenmiş ve bu nedenle tartışma yaşanmıştır. Konuya ilişkin adli süreç devam etmektedir"

Anahtar Kelimeler:
Bülent EczacıbaşıBaskınBodrum
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