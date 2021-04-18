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Bunalıma giren genç kızı intihardan yüzbaşı kurtardı

Çıktığı istinat duvarının üstünden canına kıymaya hazırlanan genç kızı, yoldan geçmekte olan Yüzbaşı tek hamlede çekip kurtararak hayata döndürdü.

18 Nisan 2021 Pazar 19:43
Bunalıma giren genç kızı intihardan yüzbaşı kurtardı

Bunalıma giren genç kızı intihardan yüzbaşı kurtardı



Bursa Yıldırım'da bunalıma giren genç kız, istinat duvarı üzerine çıkarak intihara kalkıştı. Olay yerindeki herkes genç kızı ikna etmeye çalışırken, mesai bitimi eve gitmekte olan yüzbaşı genç kızı tek hamle ile kurtararak aşağıya indirdi.


Olay merkez Yıldırım ilçesi Işıklar Mahallesi Işıklar Asb. M.Y.O. karşısında meydana geldi. Bunalıma girerek yol kenarındaki istinat duvarına çıkan 18 yaşındaki bir genç kızı fark eden vatandaşlar güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler genç kızı uzun süre ikna etmeye çalıştı.

Bu sırada Işıklar Asb. M.Y.O.'da görevli Yüzbaşı Hakan Sönmez mesaisini bitirip eve gitmek için yola çıktığı sırada genç kızı fark etti. Ekiplerin yanına giden Yüzbaşı Sönmez, jandarma olduğunu ve okulda önleyici kolluk hizmeti dersi verdiğini söyledi. Daha sonra elindeki poşeti yere bırakıp fark edilmeden genç kıza yaklaşan Sönmez, tek hamle ile genç kızı aşağıya çekip intihar etmesini önledi.

Genç kızın olay yerine gelen annesini de sakinleştiren kahraman yüzbaşı, intihar etmek isteyen genç kızı, "Ben jandarmayım, her zaman sizin yanınızdayız. Bizim için çok değerlisiniz. Benim de kızlarım var. Müsaade et konuşalım, sana yardımcı olabilirim" diyerek sakinleştirdi.

İkna olan genç kız, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Bunalım
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