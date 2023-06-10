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Burdur'da feci kaza | 5 can kaybı var

10 Haziran 2023 Cumartesi 10:13
Burdur'da feci kaza | 5 can kaybı var

Burdur'da feci kaza | 5 can kaybı var

Burdur Fethiye Karayolu Hacılar Köyü yakınlarında kontrolden çıkan otomobil, refüjü aşıp ciple çarpıştı, kazada 5 yurttaş hayatını kaybetti.

Burdur'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüjü aşıp karşı şeride geçerek ciple çarpıştığı kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Burdur- Fethiye Karayolu Hacılar köyü yakınlarında meydana geldi. Fethiye yönüne seyir halinde olan Ferit Kurt yönetimindeki 16 AAN 582 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjü aşıp, karşı şeride geçerek Mehmet Pektaş'ın kullandığı 15 AAK 125 plakalı ciple çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler Ferit Kurt ve Mehmet Pektaş ile Zeynep Bayındır, Sultan Şahin ve Zekiye Yıldız yaşamını yitirirken, Abdulkadir Gül (38), Nurşen Çiftçi (22), Nidanur Öztürk (22), Hatice Yıldız (57) ve Azime Bayındır (56) ise yaralandı. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Burdur Devlet Hastanesine götürülen yaralılardan Hatice Yıldız Akdeniz Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Azime Bayındır ise Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

VALİ İLE İL JANDARMA KOMUTANI KAZA YERİNDE

Burdur Valisi Ali Arslantaş ile İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder de kaza yerine gelerek bilgi aldı. Kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri, savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu.
 

Anahtar Kelimeler:
BurdurKaza
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