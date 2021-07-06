Bursa'da feci kaza | 4 can kaybı var
Bursa'da akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasından kara haber var. Orhangazi ve İznik ilçeleri arasındaki bağlantı yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si sürücü 4 kişi hayatını kaybetti. 3 kişi de yaralandı
Edinilen bilgiye göre, kaza İznik ilçesi ile Orhangazi ilçeleri arasındaki bağlantıyı sağlayan kara yolunda saat 17.30 sıralarında meydana geldi.
Çarpışmanın etkisiyle iki araç hurdaya dönerken ortalık savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi gönderildi.
Kazada 2'si sürücü 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.