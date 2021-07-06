Bursa'da feci kaza | 4 can kaybı var

Bursa'da akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasından kara haber var. Orhangazi ve İznik ilçeleri arasındaki bağlantı yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si sürücü 4 kişi hayatını kaybetti. 3 kişi de yaralandı

Edinilen bilgiye göre, kaza İznik ilçesi ile Orhangazi ilçeleri arasındaki bağlantıyı sağlayan kara yolunda saat 17.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Orhangazi istikametinden İznik istikametine seyreden hafif ticari araç ile İznik istikametinden Orhangazi istikametine seyreden otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki araç hurdaya dönerken ortalık savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi gönderildi.

Kazada 2'si sürücü 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

