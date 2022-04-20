Bursa'da otobüse bombalı saldırı | 1 şehit 9 yaralı var



İnfaz Koruma memurlarının kullandığı servis aracına parça tesirli patlayıcı ile saldırı düzenlendi, 1 infaz koruma memuru şehit oldu, 9 personel yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste ilk açıklamalara göre parça tesirli patlayıcı ile saldırı düzenlendi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.



Bursa'da cezaevi çalışanlarını taşıyan servis aracında sebebi henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi.

Patlama sonrası 1 infaz koruma memuru hayatını kaybetti, 8 infaz koruma memuru ise yaralandı.

Patlama nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu patlamanın uzaktan kumandalı bir EYP ile infilak ettirildiğini açıkladı. Soylu faillerin yakalanması için polis ekiplerinin geniş çaplı araştırma yapıldığını söyledi.

Patlamadan hemen önce servis aracında 30 kişinin bulunduğu, ağır yaralı bir personelin de yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

BURSA VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Bursa Valisi Yakup Canbolat, olaya ilişkin yaptığı ilk açıklamada, ilk bulguların uzaktan kumandalı bir bombanın patladığı yönünde olduğunu belirterek "Ağaç dibine bırakılan bir bomba infilak etti. Terör saldırısı olmasından şüpheleniliyor. Otobüste 30'a yakın kişi vardı, 1 kişi öldü, 9 yaralandı" dedi.

