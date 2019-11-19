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Bursa'da satanizm iddiası ortalığı karıştırdı

Bir dönem Türkiye'nin gündeminde uzun süre tartışılan, intihar ve cinayetlere neden olan satanizm Bursa'da hortladı.

Bursa'da satanizm iddiası ortalığı karıştırdı

Bir dönem Türkiye'nin gündeminde uzun süre tartışılan, intihar ve cinayetlere neden olan satanizm Bursa'da hortladı.

19 Kasım 2019 Salı 16:15
Bursa'da satanizm iddiası ortalığı karıştırdı

Bursa'da satanizm iddiası ortalığı karıştırdı


İntiharlar, cinayetler, liseli gençlerin arasına kadar yayılan ve yıllarca Türkiye'nin tartıştığı satanizm yeniden gündemde. Bursa'nın Gemlik ilçesi Gemsaz sahilinde 6 parçaya ayrılmış köpek ölüsü bulundu. Köpeği bulan Gemsaz Korumu Derneği Danışmanı İlyas Oktay Altuğlu, "Ortada gövdesi bulunuyordu, diğer parçaları ise yıldız şeklinde etrafına dizilmişti. Satanistlerin ayin yaptığından şüpheleniyoruz'' dedi.
Gemlik ilçesi Gemsaz sahilinde sabah saatlerinde yürüyüş yapan Gemsaz Korumu Derneği Danışmanı İlyas Oktay Altuğlu, çimler üzerine 6 parçaya ayrılmış köpek ölüsünü fark etti, polis ve belediye ekiplerine haber verdi. Gelen polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından hayvanın ölüm nedeni ve sahile bırakanların tespiti için çalışma başlattı. Parçalara ayrılmış köpek ise Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından imha edilmek üzere alındı.

'SATANSİT AYİNİ' İDDİALARI

Köpek ölüsünü bulan İlyas Oktay Altuğlu, hayvanın parçalarının 'pentagram' şeklinde dizildiğini öne sürdü. Köpeği satanistlerin öldürdüğünü öne süren Altuğlu, ''Sabah saatlerinde sahilde gezdiğim sırada parçalara ayrılmış köpeğin cansız bedeniyle karşılaştım. Çimenlerin üzerine parçaları bırakılmış. Ortada gövdesi bulunuyordu, diğer parçaları ise yıldız şeklinde etrafına dizilmişti. Satanistlerin ayin yaptığından şüpheleniyoruz'' diye konuştu.

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