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Bursa'da 'Yeşil reçete' çetesine operasyon

Hayali ecza deposu üstünden sahte belgelerle yeşil reçeteye tabi 430 bin liralık ilaç alarak piyasaya süren çeteye yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da 'Yeşil reçete' çetesine operasyon

Hayali ecza deposu üstünden sahte belgelerle yeşil reçeteye tabi 430 bin liralık ilaç alarak piyasaya süren çeteye yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 15:17
Bursa'da 'Yeşil reçete' çetesine operasyon

Bursa'da 'Yeşil reçete' çetesine operasyon


Yeşil reçete ile satılan ilaçlar sahte belgelerle kurdukları hayali ecza deposuna satın alan çeteye yönelik 9 ilde operasyon düzenlendi.


Bursa merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, yeşil reçeteyle satılan ilaçları üretici firmalardan ihraç edecekleri yalanıyla alıp, piyasaya süren, aralarında iş insanlarının da olduğu 20 kişiden 18'i, adliyeye sevk edildi. Emniyetteki işlemleri sonrası 2 kişi ise serbest bırakıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haziran ayında, yeşil reçeteli 235 bin ilacı ele geçirdi. Ekipler, operasyonun ardından Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı’nın talimatıyla soruşturmayı derinleştirdi. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası ekipler, Bursa merkezli operasyonda Samsun, Erzurum, Karaman, Eskişehir, İstanbul, Balıkesir, Van ve Adana’da belirlenen adreslere baskın yaptı. Eş zamanlı operasyonlarda, aralarında iş insanlarının da olduğu 20 kişi, gözaltına alındı. Yeşil reçeteyle satılan 430 bin ilaç da ele geçirildi.

Üretici firmalara, sahte belgeleri ecza depoları varmış gibi gösterip, ihraç edecekleri yalanıyla ilaç alıp, uyuşturucu olarak sattıkları belirlenen 20 kişi, Bursa’ya getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan 20 kişiden 2’i, serbest bırakılırken, 18 kişi ise Mustafakemalpaşa Adliyesi’ne sevk edildi.

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BursaYeşil ReçeteNarkotikSamsunErzurumKaramanEskişehirİstanbulBalıkesirVan
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