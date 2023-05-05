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Bursa Karacabey'de okulda silahlı saldırı

Bursa Karacabey ilçesinde elinde silahla okula gelen Ferdi Y. adlı şahıs, 4 yaşındaki kız çocuğunun okulda saçının çekildiği iddiasıyla geldiği okulda, müdür yardımcısını yaraladı.

05 Mayıs 2023 Cuma 17:29
Bursa Karacabey'de okulda silahlı saldırı

Bursa Karacabey'de okulda silahlı saldırı


Silahlı şiddetin adresi Şehit Yüzbaşı Atilla Savaş Acarca Ortaokulu oldu. Bursa’nın Karacabey ilçesinde 4 yaşındaki çocuğun velisi, çocuğunun saçı çekildiği gerekçesiyle okulu bastı ve müdür yardımcısını silahla ayağından vurdu.

Bursa’nın Karacabey ilçesinde iddiaya göre, Karacabey Şehit Yüzbaşı Atilla Savaş Acarca Ortaokulu’nun anasınıfında eğitim gören 4 yaşındaki kızı H.Y.’nin sınıf öğretmeni tarafından saçının çekildiğini iddia eden baba Ferdi Y. (28) yakını O.Y. (26) ile birlikte okula geldi.


Ferdi Y. ve O.Y. müdür yardımcısı İsmail Küçük (51) ile durumu konuştuktan sonra merdivenlerden müdürün odasına doğru yöneldi.

Baba Ferdi Y. belinden çıkardığı silahı arkası dönük olan müdür yardımcısı İsmail Küçük’e doğru ateşledi. Bacağından yaralanan müdür yardımcısı Küçük, okuldaki öğretmenlerin yardımıyla Karacabey Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Olay sonrası silahını okulun yakınındaki boş bir araziye atarak kaçan Ferdi Y. polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı.

Silahlı saldırı olacağından habersiz olduğunu iddia eden şahsın yakını O.Y.’nin ise yaralı müdür yardımcısı Küçük’ün olay yerinden hastaneye sevki sırasında yardımcı olduğu güvenlik kameralarına yansıdı. Karacabey Devlet Hastanesi’nde tedavisi tamamlanan İsmail Küçük’ün taburcu olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ferdi Y. ile O.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışı muhabirlerin ‘Neden yaptınız?’ sorusuna Ferdi Y., "Yanlışlıkla oldu. Pişmanım" dedi.

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BursaKaracabeyOkul BaskınıSilahlı Saldırı
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